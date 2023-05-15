大陸1名孟姓母親，日前趁連假期間帶著全家到湖北省武漢市旅遊，並住進了1間當地飯店，豈料，兒子竟然在房間內撿到1個保險套，還放入嘴裡嚼著，孟母發現此事氣炸，並指出兒子前一天才動過嘴巴的手術，目前還有傷口，很擔心兒子日後會感染愛滋病。

綜合陸媒報導，1名孟姓女子連假期間帶著一家人到湖北省武漢市旅遊，並入住當地的飯店，不料，在入住期間，還是不慎誤食不名保險套，她表示，當時在整理家人的衣物時，突然間看見兒子嘴裡嚼著東西，她走近一看竟然是保險套，讓她感到驚訝又噁心，後來詢問兒子保險套哪來的，兒子還指出是在飯店的地板發現。

孟女表示，由於兒子前一天還動過嘴巴的手術，還有傷口，深怕保險套會沾染愛滋病毒；孟女先是帶著兒子進行了病毒檢查，所幸是陰性反應，但完整的檢查報告出爐還要等三個月才會知道答案。

而孟女入住的飯店也回應，房間是由清潔人員打掃後，還會再請飯店經理檢查一遍，若有保險套掉在地板上，不可能沒被發現；另外，經飯店與孟女經雙方協調後，飯店願意承擔孟女在此期間產生的交通費與醫療費用，但若男童後續確實檢查出有問題，雙方將依司法途徑解決此事。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示，「等他(男童)長大了，估計心裡有陰影了」、「感覺大人想藉此敲一筆」、「孩子是不是以為是顆氣球？放在嘴巴裡吹？」、「什麼人都有，誰信啊」、「用過那個東西，不用衛生紙包著丟嗎？用衛生紙包著，也往嘴裡塞？」、「孩子做什麼都往嘴裡放」、「一輩子的陰影」。