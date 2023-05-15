今天是全國兒童安全日，新北市長侯友宜在臉書呼籲各界重視兒童交通安全，期盼攜手各界守護孩子回家安全的路。但民進黨指侯在做「表面工夫」。新北市府批評，民進黨無視悲劇事件背後，家屬心痛的回憶，不斷以政治操作在家屬傷口上灑鹽，如此行徑作實眼中只有政治，看不見人性。

新北市府指出，31年前的今天，發生震驚全國的悲劇事件，喚起國人對於兒童安全議題的重視，林靖娟老師用生命守護孩子直到最後一刻的事蹟，也引發社會各界共鳴，這起悲劇並促使政府將每年的5月15日定為「全國兒童安全日」，目的就是希望在憾事後，能以面對問題、解決問題的積極態度，藉由公私齊力提升兒童安全環境。

新北市府表示，每年到了今天，都是侯市長百感交集的一天，也因為對於悲劇事件的感同身受，侯市長藉由發文，呼籲各界一同正視兒童安全議題，期盼以正向的態度取代悲傷，並傳達自身的滿滿悼念。沒想到，民進黨卻汙衊侯市長在做「表面功夫」，如此冷血的發言，無疑是對受害者家屬二度傷害。

新北市府呼籲，任何政黨及政治人物的發言，都不該逾越人性的下限，台灣的政治環境，若一味充斥惡意的政治攻擊，只顧打擊政敵，卻泯滅了人性，呈現在敦厚的台灣民眾眼中，就是一個政黨及政治人物最醜陋的樣態，無法被全民接受。