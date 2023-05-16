日本經濟新聞與英國加密貨幣分析公司Elliptic公司聯合分析得知，北韓為了賺取外匯正覬覦他國的加密貨幣。有說法指出，北韓藉此獲得的錢可能用為開發彈道飛彈。這可能造成亞洲整體安全保障的威脅，如何拉起國際包圍網是當務之急。

日經報導，七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議13日通過的聯合聲明記載：「有些國家主體以不當手法所帶來的威脅日益升高。」暗指頻頻試射彈道飛彈的北韓竊取他國加密貨幣。

Elliptic擁有追蹤與鎖定加密貨幣交易的區塊鏈上的匯款技術。由日經新聞委託、Elliptic將加密貨幣流向北韓駭客集團Lazarus Group所用的電子錢包的企業做據點區域分類。這是首次將北韓駭客攻擊後的受害情形按國家地區分類並公布。

北韓的網路攻擊主要有駭客攻擊（hacking）及勒索軟體（ransomware）兩種。這次調查的重點主要是從加密貨幣交換所竊取的駭客攻擊；勒索軟體攻擊是否能拿到贖金不確定，因此北韓對於交易所的攻擊特別費心，因為成功一次，可竊取的金額龐大。

Elliptic表示，2017年以來至2022年底為止，北韓從他國竊取的加密貨幣總額23億美元。其中，以來自日本的金額居最多。其次是越南（5億4000萬美元）、美國（4億9700萬美元）、香港（2億8100萬美元）。加密貨幣市場急遽擴大，日本、越南沒做好充分安全防備的業者多，於是成為被覬覦的標的。

日本貿易振興機構（JETRO）指出，從日本竊取的7億2100萬美元相當於北韓2021年出口額的8.8倍。

報導說，北韓之所以加強駭客攻擊，主要是因為遭受國際制裁，很難賺取外匯。北韓主要的出口品煤炭交易遭禁，於是將駭客攻擊列為「國家戰略」。