台灣民意基金會今（15）日公布最新民調，有五成一民眾不支持民進黨2024繼續完全執政，僅四成支持。對此，媒體人張禹宣今日就在臉書上表示，「藍軍只要『大智若愚』一次，『投黨不投人』下架民進黨絕非難事」，引發討論。

張禹宣15日在臉書上表示，每次大選大敗後，國民黨總是會喊上「深刻檢討」，但事實上20年走來，失敗的原因不斷的進化演變，卻始終只有一個「分裂」。張禹宣認為，「但卻不是來自黨內的分裂，反倒是選民過於優越；事實上，民進黨確實從未贏過國民黨，而是國民黨總是輸給自己」。

張禹宣指出，時間回到2000年，連宋分裂導致第一次政黨輪替，最大的敗因在於藍軍分裂。八年後馬英九領軍，比起強烈的個人魅力，真正決定輸贏的，是統整藍軍團結的號召力；到了2016年，先是從王金平遭卡，到最後的換柱風暴，接二連三的黨內裂解，從基本教義派出走到理智派的向背，同樣也是因為自我分裂，最後輸掉了選舉；乃至於2020年，同樣的故事只是換個角色，初選過程的紛爭到黨中央刻意的挑撥分化，最後的結果依然是分裂，特定族群將自我分化成知識藍，導致最終的大敗。

張禹宣坦言，即便沒有兩個候選人，實質上國民黨在內部的分裂，從未停歇。而這分裂並非來自候選人的拉扯，而是高度理性的選民的「擇善固執」，但往往最後卻導致「最壞的下場」，民進黨當選。藍軍的特性，比起談所謂支持度，更適合看的是所謂的不支持度。超過半數的隱性支持者，比起民進黨的死忠仔，往往最愛聲稱自己是中間選民，自己選人不選黨，自己超越藍綠。

張禹宣分析，以台灣民意基金會最新的民調來說，國民黨支持度僅僅25%，民眾黨15%，民進黨也不過28%。但在反對民進黨繼續執政的調查裡，卻有高達51%的民眾，從教育程度來看，隨著學歷越高反對的程度越高，國小國中學歷只有三成反對，到了大專大學卻高達6成。換言之，民進黨的基本盤從未改變，選民的死忠造就了紮紮實實的剛性政黨，不管是蔡英文或賴清德，民進黨的支持者只認「政黨」，但國民黨的支持者，具有高度的個人意識與主見，多數將「認黨不認人」視為愚蠢／反民主的行為。

最後張禹宣直言，理性思辨的結果，反倒給了綠營見縫插針的機會，刻意的挑撥之下，反倒創造出了知識藍／挺柱／青壯派種種的自我分化名詞，但如今，還有多少人會拿這些名詞自稱？換個角度，2022的大勝正是因為沒有這些自我分化的出現。而這次2024年大選，藍軍中拒絕被政黨綁架的知識選民，原先的知識藍再度被「白色」的招牌，看似無黨無派的民眾黨給吸引。在整體裂解後，又再度地在內部從人選上，開始進行分裂，藍軍只要「大智若愚」一次，「投黨不投人」下架民進黨絕非難事。