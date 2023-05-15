大陸男星陳曉與陳妍希結婚後，帥氣形象深植人心，也讓更多台灣人認識他，婚後他戲劇作品不斷，不久前與劉亦菲合作《夢華錄》才引起討論，最近又有新作《雲襄傳》，相當忙碌。最近陳曉出席新劇宣傳，活動中替長相神似陳妍希的嫩妹綁頭髮，成果不太理想連他自己都忍不住笑了。

陳曉今（15）日現身主演的古裝電視劇《雲襄傳》宣傳活動，過程中一環節是他替一名女模特兒綁頭髮，站在女生後方謹慎地行動，神情認真地抓起頭髮，小心翼翼地綁起來，還在頭髮上插了髮簪；但女模特兒尷尬地轉身展示成果，一看就不太理想，而陳曉本人在看到成果後，自己也忍不住偷笑，發現白忙一場。

而陳曉替模特兒綁頭髮的影片曝光後，粉絲對他不知所措又小心翼翼的樣子萌到；不過，大多數人最驚訝的是，模特兒外型神似陳妍希，紛紛驚呼「這小姐姐有點陳妍希」、「一開始還以為就是陳妍希」、「前幾秒一直把這姐姐看成陳妍希，直到文案說是模特兒」。

其實陳曉娶了陳妍希之後，兩人婚姻狀況一直相當受矚目，還常常「被婚變」，直到陳曉在一次受訪時謝謝外界關心他們，更直言「我們生活得很幸福，在工作上互相支持，生活中互相扶持。也希望你們工作順利、生活幸福，家庭和和美美」，間接闢謠。