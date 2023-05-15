關鍵原物料稅負減徵措施再延長。（行政院提供）

為穩定物價，行政院副院長鄭文燦15日舉行穩定物價小組會議，會中決議延長原訂只到6月底的關鍵原物料稅負減徵措施，除了汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底外，其餘如小麥關稅全免，牛肉、奶粉、奶油、小麥關稅減半，水泥貨物稅減半，進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅，都將延長至今年12月底，這也是政院第八波延長。

行政院指出，近期國際農工原料價格雖回落，但價格仍處於高檔，加上俄烏戰爭僵持等通膨風險因素續存，國內民生物資價格仍然居高。為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，照顧民生，原訂減徵關鍵原物料稅負措施實施至6月底，會議決議加碼延長。

會中決議，進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥貨物稅減半，減免期間延長至本年12月底；另考量國際原油價格變動仍有較多不確定因素，本次汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底，屆期再行評估是否延長。

行政院說，當前農委會已強化產銷預警及因應，當數量短缺超過5％將即時強化因應，若短缺超過10％則啟動擴大進口。將持續協調蛋商加強調度加工原料蛋，毛豬則協調台糖公司增加供應，並透過中央畜產會專案進口，維穩毛豬產銷及價格，雞肉部分是啟動擴大進口、協調大型團膳使用替代肉源，並請產業團體加強督導產銷調節。

行政院指出，養雞產業方面，農委會已提出養禽場設施(備)升級措施，計畫補助畜牧場登記5萬隻(不含)以下規模之傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍；對飼養規模5萬隻以上之養禽場，則提供專案農貸兩年免息補貼。此外，透過禽流感撲殺補助、禽流感保險等規劃，填補雞農疫病損失及增加復養誘因。

此外，行政院指出，未來將加強監控民眾在意的日常商品，防範哄抬、壟斷等不法情事，鄭文燦強調，對於民眾感受較深、經常購買的食品及日用品價格變動，須特別注意與關心。經濟部已擇定指標餐飲產品進行監測與觀察，例如：鍋貼、蛋餅、便當、炸雞等，建立消費預警指標，以提前因應，穩定民生物價。

行政院說，經濟部也將持續協調通路商設置平價專區、推出檔期優惠等，以及台糖、台鹽等國營事業提供自產民生商品優惠，亦請農委會協調農會、農會超市設立惜食專區、平價專區等，提供價格親民的農產品，讓消費者可多元選購平價或未調漲商品。

行政院表示，為保障消費權益，近期跨部會「物價聯合稽查小組」已針對主要雞蛋大盤商進行現場稽查，並就雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範不肖業者圖以囤積雞蛋或哄抬蛋價而牟利等不法情事。另方面，針對蛋雞場、盤商及零售端等合理收購及銷售價格加以研判，作為相關稽查指標，同時規劃稽查時間、地點據以執行，監控蛋價及供需情形，穩定市場交易秩序，鄭文燦也請稽查小組持續關注。