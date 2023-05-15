瑞典知名家具品牌IKEA最紅的產品之一，就是鯊魚填充玩具「「blåhaj」」。一位女子分享，她妹妹是一位內向的智能障礙者，2年前媽媽病逝後，妹妹似乎更加沉默寡言、封閉內向，直到當年妹妹拿到鯊魚後才逐漸敞開心胸，以鯊魚的角色向她表達自己的想法，讓女子直呼「鯊鯊救了我們姊妹」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，2年前媽媽因大腸癌病逝，不擅表達的妹妹卻沒有為此而哭泣過，她為此相當擔心妹妹的身心狀況，覺得妹妹越來越沉默、封閉，卻也不知如何才能改變這種情況；直到當年原PO生日，妹妹抱走她收到的鯊魚玩偶後，情況才漸漸改善，妹妹開始會以鯊魚的角色表達自己的想法，也願意多說一些話，此後對鯊魚很感興趣的妹妹出外看到玩偶，原PO都會買給對方。

原PO提到，她家裡的每隻大鯊魚玩偶、小鯊魚玩偶都取了名字，每當妹妹有什麼想法，都會抱著鯊魚到她的房間說，「鯊鯊想要喝汽水、想買新的領巾、晚餐想吃什麼、想買什麼小東西」，她藉此順利和妹妹有了更良好的交流，「鯊鯊的陪伴與軟萌的外表，治癒了我的妹妹，也讓我放下了許多」。

對此，許多網友紛紛回應，「確實，我跟人一天說不到一百個字，跟鯊鯊可以聊千萬句話」、「有你這樣的兄姐繼續陪著妹妹，相信媽媽在天之靈也可以感到放心了，謝謝你分享這麼溫馨的故事」、「我乾女兒也超愛鯊魚，媽媽一直慫恿乾爹開大海水缸養一隻baby shark…」、「鯊鯊真的有魔力！我男朋友安靜到大家都說他像機器人，結果他跟鯊魚講話的時候話癆的跟什麼一樣」。