女星楊繡惠憑藉著直爽作風以及幽默發言在演藝圈中活躍，昨(14)日深夜卻無預警發文透露姓「白白」的人「喝酒都會花錢找援妹」，引發網友揣測是在說白雲，一時引發輿論聲浪，而今她開直播澄清，卻引發網友質疑是「炒話題」。對此，楊繡惠也親自回應了。

楊繡惠過往曾曬出和白雲親密合照，更表示與白雲「在一起」雖然事後在社群上坦言是開玩笑，並曬出一連串的「分手梗圖」，一時引發話題。誰料，昨日深夜楊繡惠發文稱：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」更在留言區寫下：「有一個人想弄我，你沒想到我可以弄死你。」並透露內文指涉的對象：「有一個姓白白的人說我利用他炒新聞，我說我跟一隻口紅拍照都有新聞，只是他喝酒都會花錢找援妹，這樣的人我會喜歡嗎？」該篇貼文引發網友熱議，更有人猜測是她影射的對象是白雲。

對此，她急忙刪除貼文，並以貼文及直播方式澄清：「不要扭曲，不是說到某個顏色就是那個人好嗎。」指出：「我是說『白白』，不是白雲，」解釋白雲的本名不姓白，「而且白雲不姓白，他姓李，他叫(本名)李國弘」。然而，卻有網友不認同她的解釋，表示：「公眾人物要承擔負起社會責任的原罪。」坦言她的發文容易傷害那個與你常上綜藝的白姓藝人，希望：「妳的直性子還是建議收斂一點吧，畢竟妳現在是公眾人物。」

對此，楊繡惠也親自回覆：「謝謝你的指導。」不過，相關討論仍持續延燒，其餘網友們也寫下：「故弄玄虛，搏版面，真是辛苦了」、「妳都話中帶話」、「發文前多考慮是否會傷害好朋友產生誤會。」另外，也有網友幫楊繡惠緩頰，指出：「每個人都有心情不好或是好的時候都有抒發管道，請別去批評，難道就是因為公眾人物就該被放大檢視嗎？請用同理心去想一下。」