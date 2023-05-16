在雙方事先嚴格保密的情況下，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）早上飛抵英國，與蘇納克（Rishi Sunak）在倫敦近郊的首相鄉間別墅會晤。澤倫斯基是蘇納克去年10月上任以來，首位在首相鄉間別墅接待的外國領導人。蘇納克今天說，這是第一次，且絕對不會是最後一次。

英國率先向烏克蘭供應西方主戰坦克（MTB）、長程飛彈，今年2月曾率先宣布將訓練烏克蘭飛官操作「北大西洋公約組織」（NATO）規格戰機。首相府今天稍早宣布，將為烏克蘭飛行員在英國境內設立「飛行學校」，訓練他們駕馭「不同機種」，預定今年夏天展開飛行實務課程。

各界關注英國是否將率先向烏克蘭提供戰機。烏克蘭偏好在國際間較為普遍的F-16戰機，但F-16不是英國武裝部隊現役機種。

英國軍方曾在2月指出，部分即將赴英受訓的烏克蘭飛官過去已透過美、烏合作計畫取得操作F-16戰機的經驗，英方提供的訓練用機則將包括「颱風」（Typhoon）戰機，但無論是協助其他國家援贈烏克蘭F-16，或由英方主導提供「颱風」戰機，都牽涉跨國供應鏈和使用許可，並非一蹴可幾。

蘇納克與澤倫斯基會晤後向隨行記者表示，雙方擬建立跨國「戰機聯盟」。蘇納克說，英國將在此聯盟扮演關鍵角色。

蘇納克本週將先後出席在冰島舉行的歐洲理事會（Council of Europe）峰會以及在日本召開的七大工業國集團（G7）峰會。他今天說，屆時將與各國領導人商議向烏克蘭提供戰機。

澤倫斯基則說，取得戰機對烏克蘭而言非常重要，因為烏方「尚未取得制空優勢」。

他透露，根據他的評估，很快就會有關於跨國「戰機聯盟」的重大決策出爐。

首相府一名發言人表示，目前還沒有向烏克蘭供應英國武裝部隊使用的「颱風」或F-35戰機的計畫。烏克蘭希望能訓練飛行員操作F-16戰機，而英國正與擁有F-16戰機的國家進行協調。

發言人指出，蘇納克將持續支援烏克蘭，確保烏克蘭取得公正、長久的正義，包括長期的安全保障。