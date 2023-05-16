立法院會原排定明天處理再生醫療雙法草案，但在野黨團提出疑慮，民進黨立法院黨團釋出善意另定期處理。中研院士陳培哲今天表示，至少要回到衛福部修正版本，這是底線。

為完善細胞治療法規，行政院會於2月通過再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案，送交立法院審議。立法院社會福利及衛生環境委員會日前雖初審通過，但朝野對於倫理是否列入立法目的、法案用詞定義、胚胎幹細胞禁止範圍等關鍵條文意見分歧。

其中，再生醫療法草案最關鍵的第9條條文，賦予醫療機構執行再生技術免申請藥證的排除條款，遭質疑規定過於寬鬆。醫療改革、病友權益團體與醫藥法規學界人士多次呼籲，政院版再生醫療法草案第9條形同開後門，政府應懸崖勒馬，勿讓政治凌駕於病人安全和倫理。

陳培哲今天晚間告訴中央社記者，貿然開放對病人不妥當，更有違醫療初衷，與醫師基本倫理背道而馳，甚至對醫療產業也是不妥當，一旦產生過多利益，就會有多方覬覦，恐怕與利多的再生能源一樣，最後變成黑金，醫院、醫師、病人會淪為賺錢關係。

民間近期發起連署，多名學者、專家對政院版「再生醫療雙法草案」條文提出質疑，陳培哲也在參與連署名單，他指出，除了日本以外，世界各國針對再生醫療研究、再生醫療臨床應用的品質與安全，都是依照正常臨床試驗規範，參與臨床試驗病人都不需要出錢。

依據衛福部的再生醫療法草案，醫療機構執行再生醫療前應進行人體試驗，醫療機構應經中央主管機關核准，始得使用再生醫療製劑或執行再生醫療技術之範疇。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲則認為，現在有些醫療行為因為並不符合規範，造成很多病人花了非常多錢，卻沒有得到保障，才會強調草案應該快點通過，「其實把話講清楚就沒有問題」，比如草案同意的自體或異體、甚至是異種，不可能直接使用非人類細胞，這都要說清楚。（編輯：張雅淨）1120515