民視8點檔《市井豪門》新增4位演員劉至翰、廖苡喬、于浩威、吳鈺萱，廖苡喬日前才從三立《一家團圓》殺青就再回鍋民視，演出劉至翰妹妹，劇中的她熱衷參與社運，並準備參選議員，她表示這次的角色相當吸引她，光看角色介紹到前幾集的腳本，都讓她興奮到睡不著，造型也調整成都會工作者的樣子。

讓廖苡喬開心的是，她之前在《黃金歲月》中跟吳鈺萱都演醫生，這次兩人在《市井豪門》再度合作，變成議員跟助理，兩人的身高差也讓廖苡喬玩性大發，忍不住對她展開撩功，她不忘向劇中渣男蔡振翔(曾子益飾)喊話，這一次加入就是來制裁他的。

劉至翰一登場就不小心對周宇柔襲胸。（民視提供）

許久沒回民視拍8點檔的劉至翰，初登場就跟周宇柔不打不相識，還意外碰到她胸部，導致兩人起爭執，他說這一場戲拍攝前很緊張，很怕尺度拿捏不當讓對方不舒服，反而周宇柔很大方，都要他直接來，幸好大家一次到位，快速拍攝完成。

劉至翰、周宇柔劇中不打不相識。（民視提供）

忙於音樂舞台劇演出的于浩威，這次飾演劉至翰貼身保鑣「烏秋」，他說烏秋是一種鳥類，個性是非常護主兇悍，就很符合他這一次的角色，是對老闆忠心耿耿的。他分享定裝當天ㄧ走到劉至翰旁邊，發現自己好像變矮了，他說自己身高180公分，但怎麼站在身高187公分的劉至翰旁邊好像變小鳥依人了，兩人還打趣說他們就是周潤發跟劉德華，是賭神跟小刀來著。于浩威表示跟劉至翰在友台的8點檔也有合作過，所以這一次再度搭檔也讓他很期待，但喊話希望老闆不要太常跟別人起衝突，不然被當成肉包的就是他了。

廖苡喬與吳鈺萱在劇中是最佳拍檔。（民視提供）

聲音跟長相甜美的吳鈺萱，是小芙妮家族的Sandy姐姐，平常活動會去現場帶小朋友唱跳，這一次8點檔飾演造浪者議員的助理「小A」，她表示雖然自己聲音很輕柔，但會用自己的方式，幫助議員當選， 但她笑說因為自己聲音的關係，剛好跟最近爆紅的戀愛音樂兒歌〈小小花園〉中的「挖呀挖老師」聲音很像，她也加碼在梳化間帶動跳，讓大家忍不住拍手連連。