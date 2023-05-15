迪士尼是許多人的童年回憶，出品的童話改編動畫受到全球各地影迷支持，不過近年因為政治因素，迪士尼在電影中加入許多非裔演員，其中電影《小美人魚》由非裔女歌手荷莉貝利（Halle Bailey）擔任，選角結果公布後就引起反彈聲浪，但還是有許多人力挺，近日阿拉丁主演梅納馬蘇德(Mena Massoud)猜測《小美人魚》全球票房不會破10億美元，遭到荷莉貝利粉絲批評。

全新真人版電影《小美人魚》將於5月25日暑期第一檔搶先美國上映，對此已有不少媒體高度關注，並預言電影票房會像迪士尼的其他作品《阿拉丁》、《美女與野獸》、《獅子王》一樣超過10億美元；這讓阿拉丁的男主角梅納馬蘇德在推特上發言：「我們的電影是獨一無二的，觀眾們願意反覆觀看才是開幕就達到十億美元的唯一途徑，我猜測《小美人魚》不會突破10億票房，但仍然會拍攝續集。」這番話引來荷莉貝利粉絲不滿，隨即有無數粉絲為荷莉貝利發聲，梅納馬蘇德意識到不妥後刪除了貼文和帳號。

While on the unemployment line Mena Massoud

decided 2 slander #TheLittleMermaid, saying itll never be like Aladdin bc it'll never make a billion dollars & ppl wont see it 2xs



Twitter dragged him for filth & he deleted his account faster than casting directors deleted his career pic.twitter.com/8P8ClUZJ1Y — Dana Abercrombie #AmplifyBlackVoices (@sagesurge) May 13, 2023

而梅納馬蘇德過去曾透露拍攝阿拉丁後並沒有讓事業一帆風順，他接受採訪「我有點厭倦對此保持沉默了，我希望大家能夠知道，我在拍完《阿拉丁》之後，很多人都以為『他肯定開始賺了很多錢』、『接下來他能夠輕易拿到很多角色吧』，但事實並不是那樣。《阿拉丁》上映之後到現在，我甚至還沒有得到過任何一次試鏡的機會。」