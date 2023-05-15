宏碁日前公告將新設置總經理、並由建碁董事長簡慧祥出任。同時宏碁於2018年11月首見設置雙營運長的制度，也因董事會通過原共同營運長黃資婷的退休案，改由另一共同營運長高樹國專任營運長。

施振榮15日表示，組織的運作得視實際需求，再由董事長提出、並在董事會中討論、決議，此回人事案即是由陳俊聖於董事會中提出及說明，董事會也一致同意。

對於外界原先認為雙營運長制，係為宏碁接班預做準備一事，施振榮則說，宏碁過去曾歷經三次再造，外界也曾有許多猜測，但都沒猜對。

回顧陳俊聖在宏碁將近十年的成果，施振榮表示，陳俊聖不只是把宏碁的招牌擦亮，還推動宏碁的品牌溢價（Premium），他也在很多面向持續努力，積極打造宏碁成為Life-style premium brand name。

詢問施振榮若要為陳俊聖打分數會給幾分，他則滿意的說，「當然是100分」。