烏克蘭陸軍司令稱讚，最近在巴赫穆特(Bakhmut)的戰鬥取得明顯進展，擊退了俄羅斯入侵部隊，甚至推回了戰線，是7個月以來的首次成功反擊。但軍方高層也表示，局勢仍然艱難，莫斯科並沒有因為最近的挫敗而改變他們奪取這座城市的企圖。

路透社報導，烏克蘭前線部隊在上星期表示，經過數月的激烈戰鬥，已開始將俄羅斯入侵部隊趕回巴赫穆特及其周邊地區，莫斯科方面也承認其軍隊已撤回該市北部。

烏克蘭陸軍司令瑟爾斯基( Oleksandr Syrskyi)上將在電報網(Telegram)發布的一份聲明說：「我們的部隊沿著巴赫穆特方向前進，這是保衛巴赫穆特的的首次反擊成功。」

「過去幾天的戰果證實，即使在極端困難的條件下，我們也可以消滅敵人並反擊、和推進。」

有評論認為，這預計基輔將很快發起大規模反攻，以奪回俄羅斯佔領的領土。但烏克蘭官員表示，在巴赫穆特附近取得的進展，並不等於大反攻已經開始。