副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，他14日談話提到2008汶川大地震台灣捐款70億，大陸不應該對台灣採取任何不利的態度。媒體人張禹宣15日在《新聞大白話》節目強調，綠營過去疫情期間刻意激化對大陸的仇恨感，因為從最新民調的教育程度分布可看出，民進黨死忠支持者很容易被操作帶風向。但賴已經完全捨棄掉他原先的人設，台獨金孫、務實工作者通通都不要了，只要能選上，要他演什麼都能做。

「這可以從民進黨支持者的群眾特色談起，難道台灣人民這麼健忘嗎？」張禹宣指出，疫情時有許多陸配的小孩滯留在大陸回不來，這種狀況好幾百件。那時包括疫苗、口罩，全面都把大陸當成敵人，綠營還曾刻意使用武漢肺炎這種字眼來稱呼新冠肺炎，就是要激化對大陸的仇恨感。

張禹宣強調，從最新民調可以看出，不只是職業別，教育水平愈高，反對民進黨的比例愈高。教育水平為國中小的，支持民進黨的比例高達6成；而教育程度為大專、大學以上的，變成反對民進黨的高達6成。就知道為什麼國民黨會這麼難去推行一些事情，為什麼大家會講說民進黨是死忠的？因為對於這些死忠支持者而言，黨說了什麼、黨進行什麼樣的政令宣導、什麼樣的帶風向，民進黨都很容易操作！

「在我看來，賴清德已經完全捨棄掉他原先的人設了！」張禹宣表示，說台獨金孫也好、務實的台獨工作者也好，這些東西他通通都不要了。現在對他來講只有一件事情：反正只要我能夠選上，要我演什麼、要我做什麼，都能做！

張禹宣提到，所以他不問蒼生問鬼神，怎麼會對人民百姓實質上發生的種種問題跟疑慮不去談，反而是請風水名師去看自己的辦公室安置得怎麼樣？這些事情其實也有前例，國民黨中央也曾經在門口放一塊大石頭，最後也沒有得到好結果，所以真正應該關心的問題是該放在人民身上。