國民黨17日將敲定2024年總統大選參選人，究竟誰將出線引發各界高度關注。據台灣民意基金會13日公佈最新民調顯示，有42.1%的民眾支持新北市長侯友宜。對此，前立委郭正亮15日就表示，「賴清德應該要想的是如何阻止藍白合，最後如果搞了藍白合，賴清德怎麼辦？藍白合賴清德必輸無疑」，引發討論。

郭正亮15日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「賴清德應該要想的是如何阻止藍白合，最後如果搞了藍白合，賴清德怎麼辦？藍白合賴清德必輸無疑」，郭正亮更提到，從賴清德確定參選2024之後，支持度從41％一路跌，甚至有看到35.4％支持度的民調，坦白說賴清德大概兩個月的時間，支持度跌幅達6個百分點」。

郭正亮最後更說，現在賴清德有兩個背後靈，一個就是「執政包袱」，因為蔡政府問題一大堆，另一個就是「戰爭與和平」，這跟當初2020的時候完全不一樣，所以支持度拉不上去，「關鍵就變成藍白到最後會不會匯流」。