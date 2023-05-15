白宮14日宣布，美國總統拜登將於18日至21日赴日出席七大工業國集團（G7）廣島峰會。拜登將於17日啟程，在日本時間18日抵達廣島訪問，當天與日本首相岸田文雄舉行美日高峰會談。據分析，美日領導人可能在G7廣島峰會開幕前，商討如何應對中國以及攻打烏克蘭的俄羅斯。

G7廣島峰會將於19日至21日舉行。岸田15日接受共同社等的採訪，他表示有意將俄烏衝突和中國增強海洋活動的印太局勢作為G7廣島峰會的議題。他還點名中俄，稱「憑實力單方面改變現狀是不容許的，將使峰會成為向國際社會發出堅決守護自由開放的國際秩序這一重要訊息的機會」。

岸田還說，希望以自身提倡的面向「無核武世界」的《廣島行動計畫》為中心確認G7的合作，並就繼續不使用核武器和擁核國家確保透明度達成一致。岸田就各國首腦計畫參觀核爆資料館一事強調：「傳達核爆的真實情況是核裁軍所有舉措的起點。」

關於在戰爭核爆地廣島召開峰會，岸田指出「各國首腦齊聚和平誓言象徵之地在歷史上是有分量的」，並提及俄羅斯的核恫嚇和朝鮮的核開發。他表示，「為了讓嚴峻的現實接近理想，將提升面向無核武世界的聲勢，發出強有力的訊息」，還將切實推進更加現實且具體的舉措。

拜登日前表示，如果與共和黨圍繞提高美國聯邦政府債務上限的磋商陷入僵局，那麼繼續談判並放棄訪日也是選項之一，屆時可能透過視訊參加峰會。不過在14日，拜登被記者問到能否親自出席廣島峰會時，他稱「那是目前的計畫」，並無變化。

拜登說，他與共和黨籍眾議院議長麥卡錫等國會領袖計畫16日再次會面，設法化解雙方對提高聯邦債務上限的僵局，以避免美國出現首次債務違約。拜登拒絕透露雙方提出什麼協商條件。他僅說：「我仍然保持樂觀，因為我天生是個樂天派。但我真的認為，他們和我們都希望達成協議。我認為我們可以做得到。」