華語靈異喜劇《幸運靈書FB54》15日舉辦開鏡記者會，監製總導演王毓雅率攜手演員出席，李昀璐、羅子惟組成「夢行者CP」，與劇中眾位前輩如江宏恩、阿布、韓宜邦、黃玉榮等帥哥尬戲，16歲開始收藏愛馬仕包，被封為「愛馬仕女神」的女主角李昀璐，帶著上百萬的愛馬仕柏金包幻影35霸氣出席開鏡記者會。

李昀璐16歲開始收藏愛馬仕包，被封為「愛馬仕女神」。 （天王國際影業股份有限公司提供）

喜愛收藏藝術精品的李昀璐目前擁有將近20多個愛馬仕包，對愛馬仕有很深入的研究，對於近日藝人王思佳的假包爭議，她認為：「從照片上看來，的確有點問題。」並透露自己也是有透過代購買包，她的代購與張柏芝是同一個人，至少沒發生過買到假包狀況。

華語靈異喜劇《幸運靈書FB54》全體演員與工作人員開鏡合照。（天王國際影業股份有限公司提供）

總導演王毓雅表示，非常感謝鳳凰經紀趙善意總經理的力挺，期許共同為華人新劇注入新血。趙善意則表示，好的戲劇必須有好的演員來演譯，這次與王毓雅導演合作擔綱要角的鳳凰藝能新演員楊淨宇與羅子惟，非常敬業地做了許多前期準備，希望帶能給觀眾嶄新感受。

羅子惟劇中飾演廚師，之前因車禍讓他停工休養了一段時間，事情發生的當下讓他很崩潰，因為當時己經有不少工作計畫準備進行，結果全面停擺，也因此曾經情緒低落過， 他很謝謝王毓雅給他機會讓他在《幸運靈書FB54》擔綱男主角，這也是他車禍之後復出的第一個作品，他也非常期待。

華語靈異喜劇《幸運靈書FB54》演員周詠訓（左起）、羅子惟、王毓雅導演、李昀璐、江宏恩。（天王國際影業股份有限公司提供）

女主角李昀璐劇中是一位天才調酒師少女，為了這角色，她特地跟台灣調酒冠軍與亞洲排名前五十大酒吧的專業調酒師學調酒，手磨破長繭已是家常便飯。李昀璐說，她之前拍攝的電影《頭等艙的情人》也是帶一點靈異角色，這次是靈異喜劇，本身有靈異體質的她，跟這類戲劇也挺有緣分，頗能駕馭這類的角色。

江宏恩這次在戲中則是挑戰暗黑總裁的角色，表面上是慈善家，實際上是個控制狂。該劇新人組合新鮮味十足，楊淨宇、楊宸、王雅廷、洪珮珈、葉雨柔、周季諭、張朝陽等人都在開拍前進行密集訓練。