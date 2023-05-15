藝人李玉璽和嘻哈歌手美麗本人聯手主持Podcast節目《麗璽咧敢》，看似毫無交集的兩人，因共同演出影集《師大公園地下社會》認識，李玉璽是該劇男主角，遇上飾演樂團成員的美麗本人，兩人意外合拍，因此李玉璽決心邀請對方成為Podcast節目的「另一半」，對方也一通電話就答應，首集就祭出「重口味」內容，李玉璽透露自己有做心理諮商，美麗本人緊接著單刀直入犀利提問，讓李玉璽忍不住反問：「第一集聊這個會不會太重？」

李玉璽（右）搭「美麗本人」主持Podcast《麗璽咧敢》。（麗璽咧敢提供）

談到相識過程，他們坦言原只是想在拍攝《師大公園地下社會》的陌生環境中找人「蹭熟」，但其實兩人對對方的第一印象都是「難接近」，李玉璽認為美麗本人是「嘻哈掛」，「我和嘻哈不太熟，所以有點距離感。」美麗本人以為李玉璽是「高冷帥氣演員」，沒想到對方其實話超多，2人在片場休息時剛好湊在一起聊「沒營養的內容」。

實際開錄後發現兩人性格不同，李玉璽說：「我對於事前準備不夠充足會有強烈的不安全感，但美麗本人覺得現場直接的流動比較真實。」他慶幸藉此學會更放鬆，「偶爾一些垃圾話，偶爾一些認真的觀念交流，感覺只聊了一下下時間就過了，很有趣！」美麗本人對李玉璽在節目中的表現感到意外，「他真的不是一個有包袱的人，大家聽的時候應該感覺不出來，但他有時候表情超欠揍，錄起來很爽！」美麗本人認為聽眾可以透過節目聽到兩人不同面向，「李玉璽是真誠之中帶點有趣的感覺，而我是北爛中帶有一點帥氣！」

李玉璽（右）搭「美麗本人」主持Podcast《麗璽咧敢》。（麗璽咧敢提供）

李玉璽表示開車時會聽心理諮商系列Podcast，美麗本人驚問：「你有在做心理諮商？」李玉璽表明前年有過一段「什麼事都不想做、只想躺著」的時光，李玉璽當時嚴重失眠，一週只睡7、8個小時，後來開始進行諮商，「開始了解自己為什麼會這樣，把心中的結解開。」

美麗本人完全沒有失眠問題，連狂灌咖啡都能倒頭就睡，因此對李玉璽的狀態感到好奇，詢問：「因為工作壓力嗎？」李玉璽表示是因為自小不懂處理情緒，「小時候不知道怎麼釋放情緒，往內心累積。」就連和自己同住的親近家人過世都無法掉淚，自責太冷血，「在現實中哭不出來，難過卻沒有眼淚。大家哭成一團，我卻呆站在那裡。」這幾年透過心理諮商師給的回饋，自己釐清後一步一步「找回感覺」。他們也歡迎網友提出各種疑難雜症，讓這兩位想法風格迥異的人透過Podcast節目《麗璽咧敢》回答，輕鬆看待世人煩惱！