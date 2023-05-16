法新社報導，瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日加重對俄羅斯國防部的批評，發布了一些抨擊俄軍將領的影片。瓦格納的戰士帶頭攻打烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），且自從俄方展開攻勢以來，普里格津的影響力飆升。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天引述外洩的美國情資報導，普里格津今年1月曾與烏克蘭情報機關接觸，表示願提供俄軍陣地資訊以交換烏軍撤離巴赫姆特附近區域。

法新社無法確認報導內容的真實性。

普里格津今天在社群媒體Telegram發表一段語音訊息反駁報導。他說：「這篇報導看起來真好，表示我不僅為了俄羅斯打仗，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，烏克蘭總統）還會滿足我的命令。這真是可笑。」

普里格津還指出，「盧布列夫卡（Rublevka）那裡的人」可能是報導內容的幕後造謠者。盧布列夫卡是俄羅斯菁英圈居住的莫斯科高檔郊區。他表示：「他們當然會盡可能對我潑糞。」

普里格津上週指控俄羅斯正規軍「逃離」巴赫姆特四周陣地。他也一再聲稱俄國國防部拒絕提供彈藥給瓦格納士兵。