租屋族想要找得喜歡的房子不容易，一名已出社會的網友透露正在找房，遇到好幾個房東聽聞自己不是學生，就表明不願出租，讓他一頭霧水上網求解。就有人分析，房子鄰近學區的房東會優先租學生，好處真的遠勝上班族。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己在找租屋看了好幾間，房東一聽到不是學生就拒絕，就算自己可以一次付一年房租，也不願意出租，認為自己生活比學生還單純，甚至有些學生會帶人回家開趴，不解為什麼有些房東不願租給出社會的人士？

貼文引起網友討論，分享租給學生的好處，「看地區，學生是最保險的」、「學生不用報稅，難保你不檢舉房東漏稅啊」、「學生不會要求入戶籍報稅啊」、「穩定性問題，學生不會被退學，可是你會被炒」、「學生比較好騙比較好唬」、「學生到期一定會搬，而且中間也不可能會搬走」。

也有人認為學生就算吵，也不會出太多問題，「怕踩雷，租到拿來詐騙或種毒品那種，學生開趴相比之下還算小事」、「怕社會人士工作壓力想不開直接變凶宅」、「房東不討厭租社會人士，是討厭租低端人士」。