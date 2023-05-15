昨(14)日凌晨，台東有名男子開車行經大潤發附近的1條產業道路，由於當晚下著毛毛細雨，他開著遠光燈，竟發現有穿著清涼的年輕女子蹲在路旁，他還和女子對到眼，但看不到手、腳掌，他擔心該女子在深夜時刻有危險，便到警局報案，但警察到現場後，卻已不見女子蹤影，後來也有路過的年輕人前來報案，發現有女子蹲在一旁，當要下車關切時人就不見了。

一名男子在臉書社團「台東大小事(112年)」發文，並上傳1段28秒影片，他表示凌晨開著車行經大潤發附近的鐵路橋下產業道路，當時天空還下著毛毛細雨，突然發現有位穿著清涼的年輕女子蹲在路旁，因為當下是開著遠光燈「看得很清楚」，甚至還和該女子對到眼，但看不到手、腳掌，擔心女子深夜有危險，便前往警局報案。

男子提到，雖然到了警局調出行車紀錄器影片耽擱片刻時間，但後來員警抵達現場時，也不見女子蹤影，他表示，後來有位年輕人開車經過也看到，但要下車關切時，女子就不見了，該年輕人後來也到警局報案。

有男子深夜開著車行經產業道路時，驚見一旁蹲著1位穿著清涼的女子，嚇得他趕緊到警局報案。（翻攝自臉書台東大小事(112年)）

事發之後，男子收到有位好心的師姐的私訊提醒「這不是人」，聽到這一席話，直到現在還起雞皮疙瘩，他也表示「有高人指點，『那不是人』，要去廟裡拜拜，請神明做主」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好可怕，是不是鬼...」、「我一定是麻瓜，我只覺得是汽車座椅」、「還以為看到魔神啊」、「我覺得好可怕，半夜嚇死人，以為遇到鬼」、「好神奇喔！真的像人，可是體格又太挺了，到底是什麼啊」、「凌晨2點我還騎機車經過」、「以後要改道了」、「是紙片人嗎？也太瘦」。

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