為持續落實政府穩定物價作為，行政院副院長鄭文燦今（15）日召開穩定物價小組會議，會上拍板原定減徵關鍵原物料稅負措施實施至6月底，除了汽、柴油貨物稅延長至9月底外，其餘加碼延長今年底。

行政院晚間發布新聞稿指出，鄭文燦在穩定物價小組會議上，責請經濟部、農委會及國發會等相關單位，密切掌握重要民生物資供需狀況，力求穩定市場價量。

以下為該會議三大重點：

一、延長關鍵原物料稅負減徵措施，持續減輕業者營運負擔

近期國際農工原料價格雖回落，惟價格仍處於高檔，加以俄烏戰爭僵持等通膨風險因素續存，國內民生物資價格仍然居高。為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，照顧民生，原訂減徵關鍵原物料稅負措施實施至6月底，會議決議加碼延長，以平抑物價。

（一）進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，減免期間延長至本年12月底。

（二）另考量國際原油價格變動仍有較多不確定因素，本次汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底，屆期再行評估是否延長。

二、雞蛋、毛豬、雞肉藉由擴大進口及產銷調節，讓民眾都買得到品質良好、價格合理的畜禽產品

農委會已強化產銷預警及因應，當數量短缺超過5％，即時強化因應，若短缺超過10％，則啟動擴大進口。農委會持續協調蛋商加強調度加工原料蛋，自3月起辦理菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞、美國、澳大利亞及日本等9國專案進口雞蛋，於3月底陸續供應至超市、量販等通路，提供民眾多元選擇。在毛豬方面，農委會已協調台糖公司增加供應，並透過中央畜產會辦理專案進口，維穩毛豬產銷及價格，充分供應消費需求。在雞肉部分，農委會啟動擴大進口、協調大型團膳使用替代肉源，並請產業團體加強督導產銷調節。

農委會亦將透過產業輔導及升級，強化產銷供需韌性，兼顧農民及消費者權益。在養雞產業方面，農委會已提出養禽場設施（備）升級措施，計畫補助畜牧場登記5萬隻（不含）以下規模之傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍；對飼養規模5萬隻以上之養禽場，則提供專案農貸兩年免息補貼。此外，透過禽流感撲殺補助、禽流感保險等規劃，填補雞農疫病損失及增加復養誘因。

三、加強監控民眾在意的日常商品，防範哄抬、壟斷等不法情事

鄭文燦強調，對於民眾感受較深、經常購買的食品及日用品價格變動，須特別注意與關心。經濟部已擇定指標餐飲產品進行監測與觀察，例如：鍋貼、蛋餅、便當、炸雞等，建立消費預警指標，以提前因應，穩定民生物價。

經濟部亦將持續協調通路商設置平價專區、推出檔期優惠等，以及台糖、台鹽等國營事業提供自產民生商品優惠，亦請農委會協調農會、農會超市設立惜食專區、平價專區等，提供價格親民的農產品，讓消費者可多元選購平價或未調漲商品。

為保障消費權益，近期跨部會「物價聯合稽查小組」已針對主要雞蛋大盤商進行現場稽查，並就雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範不肖業者圖以囤積雞蛋或哄抬蛋價而牟利等不法情事。另方面，針對蛋雞場、盤商及零售端等合理收購及銷售價格加以研判，作為相關稽查指標，同時規劃稽查時間、地點據以執行，監控蛋價及供需情形，穩定市場交易秩序，鄭副院長請稽查小組持續關注。