針對近日高中生提問「若兩岸開戰，台灣有實力抗衡嗎？」總統蔡英文回應表示，台海的問題一定要用和平的方式解決，戰爭不是選項。國民黨台北市議員徐巧芯15日在《新聞大白話》節目指出，高中生想問兵役延長問題的，都沒有被點到；回答和平解決、戰爭非選項，也沒有回答到學生的問題，一副就是2024年以後不關我的事，會讓民眾覺得很不負責任。這也會影響到未來賴清德的兩岸論述，大家開始對民進黨不信任。

「我覺得賴清德現在的說法是相當矛盾的！」徐巧芯表示，他一方面說，如果懂人情義理，中國大陸要對我們好一點。可是當國民黨講這種話的時候，通常馬上會被抹成中共同路人、中共共鳴者。可是當賴清德、蔡英文講說要和平解決，不要戰爭的時候，又變成好像是保家愛國了？

徐巧芯提到，過去的九二共識在馬英九8年執政任內，他就是開創了兩岸和平，讓兩岸有足夠的經貿交流，而且中華民國的主權完整地存在，否則怎麼會有政黨輪替？民進黨執政8年假的嗎？就是因為維持了民主，才有政權的過渡。九二共識的實證就是，台灣的主權是穩穩被守護的。

「很多高中生都想要問一個問題：為什麼我們現在兵役要延長？是不是要讓我們上戰場？為什麼要推《全動法》？」徐巧芯指出，只要有關兵役的問題，年輕人只要想要發問這個，都沒有被點到！現在推給主辦單位，可是有經驗的記者朋友都知道，這種場合到最後，當然都是問一些讓蔡英文覺得比較好回答的問題。甚至高中生問如果中共攻台，台灣有能力對抗嗎？結果蔡英文回答：和平是解決之道，戰爭不是選項。

「有回答到人家學生的問題嗎？完全沒有嘛！」徐巧芯質疑，蔡英文作為一個三軍統帥，怎麼可以像一個待退弟兄一樣，一副就是2024年以後的事不關我的事！只要在我的任內不要打仗，我就算是功成身退了？中共攻台、台灣有沒有能力抵抗？那是下一個總統的事，不關我的事！反正要嘛是賴清德，要嘛是國民黨不知道提名誰，反正不關我蔡英文的事，在我任內不要打就好！這種感覺會讓民眾覺得很不舒服，很不負責任。

徐巧芯直言，當高中生問妳有沒有能力對抗，妳就應該要回答：有，我們有！因為我們有哪些武器，我們可以抵禦幾天，用什麼樣的方式尋求國際支持，這不是一個三軍統帥應該大方告訴國人、告訴學生的嗎？我們當然知道戰爭不是選項，但妳沒有回答年輕人問你的問題，妳是不知道答案呢？還是故意不說呢？還是覺得未來已經不關妳的事呢？不管答案是哪一種，都讓大家覺得她這次跟年輕人的對話，是文不對題的。

徐巧芯強調，這也會影響到未來賴清德在兩岸論述上面，就是大家開始對民進黨不信任。以前是抗中保台就可以有選票。現在是你兩岸關係，能不能夠和平、不要戰爭？講不清楚，是賴清德接下來要選舉會碰到的一個大問題。