隨著韓國文化行銷全球，韓國特殊的扁筷也成為許多韓式餐廳的必備餐具。一位網友近日吃了韓國烤肉後抱怨，韓國扁筷相當難用、不好上手，「發明韓國筷子的人是有什麼問題嗎？」對此，許多內行人指出，這是因為韓國文化中會把碗筷端到各自房間用餐，扁筷在搬動時不易滾動才會是這個形狀。

原PO在PTT發文表示，他趁著假日去吃韓國烤肉，沒想到餐廳使用了韓國扁筷，讓他吃飯時相當吃力，「那個韓國筷子不知道有什麼問題，做成扁的有夠難用，做成圓柱形好上手的不好嗎？有沒有韓國人到底對筷子理解是有什麼問題的卦？」

對此，許多內行人紛紛回應，「怕滾動」、「圓的才腦吧，桌子不平會滾」、「碗筷放在矮案再端到各自的房間用餐，故設計為搬動時不易滾動的扁筷」、「韓筷是用來切斷菜，且像以前都是整桌抬來吃，當然要做扁的，才不會滾動」、「他們以前家裡沒有餐廳吃飯，都端去房間吃的，怕滾走」。

而據本網過去報導，韓國作家黃教益（황교익）在著書《韓國飲食的素顏》中說明，由於韓國人主食有許多大塊烹煮的海鮮、肉類料理或泡菜，使用扁筷才方便撕開食用，因此才會做成這種形狀。