里拉兌美元匯率下跌0.4％報19.67里拉，逼近3月大地震時創19.8里拉的最低紀錄，里拉匯率今年來累貶逾5％。股市BIST 100指數開盤後即暴跌6.7％，即使跌幅縮小，但仍下跌近4％報4,611點，今年來累跌逾15％。

在14日大選裡艾爾段得票率49.34％，基里達歐魯44.99％，歐根（Sinan Ogan）為5.28％。因此在第二輪決選裡，歐根會支持誰的態度被視為決定勝負的關鍵。

專家認為選舉結果，令希望土國重回正統貨幣政策的投資人失望而導致股匯雙殺。雖然艾爾段得票率未過半，但極之接近50％，即使未得到歐根支持，他仍可能在未來兩周內發動所有資源來跨越過半門檻而成功連任。

道富環球投資管理總經研究部主管亨托夫（Elliot Hentov）認為，如果基里達歐魯勝選，投資人就預期他會讓貨幣政策重回正統路線，不像艾爾段面對通膨失控飆升而仍拼命寬鬆貨幣，因此有助帶動里拉升值，恢復市場信心和吸引資金流入。

外界認為執政廿年的艾爾段在首輪得票率未過半，正面臨其政治生涯裡最大挑戰。

除了經濟低迷和通膨失控等早已令民眾怨聲載道之外，今年2月發生導致逾5萬人死亡和十多萬人受傷的強震，艾爾段因救災混亂和建築業控管鬆散而遭到人民強烈批評。