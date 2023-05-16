據美國銀行最新月度調查，銀行風暴已讓基金經理人對美股的熱情在今年退燒，加上通膨陰霾揮之不去、利率走高和經濟放緩，這些操盤手大砍持股，股票相對於債券的配置比例，創2009年來最低。

根據標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence），過去12個月，機構投資人從股市淨撤資3,339億美元，散戶投資人也抽走280億美元資金。

美國投資公司協會（Investment Company Institute）資料顯示，截至5月10日，數十億美元的資金流入約當現金，將貨幣市場總資產推向5.3兆美元的歷史新高。

但對某些人來說，所有厄運和陰影反而是希望之兆。不少華爾街人士將市場瀰漫的極端情緒，視為反向操作的契機。這正好符合股神巴菲特的名言，他要投資人「在別人恐懼時貪婪」。

美國散戶協會（AAII）每周進行的投資人情緒調查發現，41％受調散戶預期未來六個月股價走跌，低於去年9月的近期高點61％，但仍高於31％的歷史平均值。

該項調查常被當成反向操作工具，投資人在極度悲觀後會預期較高的報酬，而當情緒特別樂觀時，報酬預期反而偏低。

Natixis Investment Managers首席投資組合策略師賈納西維奇（Jack Janasiewicz）表示，當技術面和信心面偏離常軌，不僅限制股市下行空間，一旦有任何正面消息傳出，就能輕易推升市場走勢。

帶動股市反攻的一個潛在催化劑是，投資人搶在聯準會（Fed）前面。利率期貨市場交易員押注Fed最快今秋開始降息，會促使交易員趕在任何潛在降息前增持股票。