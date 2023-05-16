另一方面，美國官員期望G7成員國同意調整制裁手段，至少針對特定類別的貨品，讓所有俄羅斯的出口品自動被禁，只有在獲准出口清單上的品項可以豁免。

除非被列入黑名單，目前各國貨品仍能賣到俄國，拜登政府已敦促G7盟友徹底改變對俄的制裁手段。若按上述方式做調整，莫斯科就更難找出躲避制裁的漏洞。G7成員國雖尚未同意擴大採用更具約束力的制裁手段，但美國官員預期，只要是涉及俄國軍方這個最敏感部分，G7成員國應會推定禁止相關出口，除非這些出口品項列入指定名單。

新的制裁規則究竟會套用在哪幾個領域，還在討論當中。匿名美國官員透露，少數領域一定會修改制裁規則，尤其事涉俄國國防工業基礎。

與烏克蘭站在同一陣線的西方國家，為懲罰俄羅斯入侵烏國已祭出多項制裁措施，包括出口管制、簽證限制、給俄國原油設價格上限，儘管給俄羅斯總統普丁施加一定壓力，仍無法讓侵烏超過一年的俄軍全面撤兵。

美國呼籲G7全面封殺對俄出口、再逐項豁免的想法，部分盟友並不買單。像歐盟自有一套制裁俄羅斯的劇本，自俄國侵烏後，已提出11輪制裁克里姆林宮方案，大部分鎖定協助俄國規避現行貿易制裁的人士和國家。一名德國政府高層官員表示，先全面禁止再准許豁免的制裁手段，並沒有預期中有效，必須非常精準鎖定制裁目標，避免計畫之外的副作用。

《路透》分析指出，G7領袖的措辭出現變化，好比除非有特別豁免，若干貿易必須全面禁止之類的話，未必會導致更多禁令即刻實施，或是俄國立場丕變。