歐盟統計局15日公布，歐元區3月工業生產（包括製造業、採礦業與公共事業）月減4.1％，遠不如2月的月增1.5％與市場預期的月減2％，原因是通膨與利率高漲導致製造業投資下滑。其中，德國與法國工業產出分別下跌3.1％與1.1％。