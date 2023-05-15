對於德國總理蕭茲提倡應降低與中國關係的風險，亦即「去風險化」，另一方面，德國政府卻又批准中資收購漢堡港股權，耶魯大學博士郭正亮認為，漢堡港唯有如此才能夠繼續成為歐洲第一大港，這是「很現實的邏輯」！

根據《香港01》日前報導，德國總理蕭茲5月9日表示，隨着中國大陸在與歐盟的競爭中變得愈來愈自信，歐盟應降低與中國關係的風險，因此他提倡要「聰明地去風險化」。

而德國政府終於在5月10日批准中遠收購漢堡港貨櫃碼頭24.99％股權。漢堡港為德國第一大港，其轉運貨物約3成來自中國或運往中國。分析指，漢堡港可將中國貨運連接歐洲市場，對「一帶一路」倡議至關重要。

郭正亮15日在網路節目《觀點—亮點交鋒》引述《路透》報導，儘管德國要去風險化，但德國公司繼續投資中國大陸。報導舉幾個數據，2022年德國流入中國大陸直接投資成長11％，2021年也增加10％。德國企業越來越依賴當地供應商和當地研發，中德企業整合越來越密切。

耶魯大學博士郭正亮。（資料照片）

德國工商總會對外貿易負責人Volker Treier稱，他們除了中國大陸之外，別無選擇。德國如果與中國大陸脫鉤，德國計劃中的可再生能源轉型、機動化轉型，都不會有進展。

德國工業聯合會BDI執委會成員說，中國大陸市場未來在德國發揮重要作用。2022年之前的連續7年，中國大陸都是德國最大貿易夥伴，今年1到3月，德國赴中國大陸投資成長60.8％。

郭正亮披露，儘管寶馬Mini發生冰淇淋事件，但寶馬在中國大陸投資了100億歐元，更不要講大眾汽車、賓士、化工廠等。

對於德國也確定中國大陸中遠集團對漢堡港的投資，郭正亮說，漢堡港不得不通過，因為漢堡港唯有如此才能夠繼續成為歐洲第一大港，這是很現實的邏輯。