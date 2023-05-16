《日經新聞》引述英國區塊鏈分析公司Elliptic的研究顯示，自2017年起，與北韓掛勾的駭客組織，已從日本竊取價值7.21億美元的加密貨幣資產，占全球失竊加密貨幣資產的30％。2017至2022年間，北韓從各國企業偷竊的加密貨幣總值23億美元。