台中14期重劃區受惠於洲際棒球場、漢神購物中心、北屯國民運動中心、太子置地廣場BOT開發案、台中巨蛋等政府與民間共同投資的大型建設加持，吸引各地建商搶進購地，已成為台中房市主戰場，今年預估至少有15個預售案已進場或是準備進場，推估總銷逾450億元！其中，磐興建設繼14期「磐興寬心」創造銷售佳績後、打鐵趁熱，預計6月在「仁平段」續推預售案「磐興寬境」搶市，總銷40億元；此外，味丹家族第三代、敦泰建設14期首發案「敦泰一境」，總銷約20億元，預計7月進場開賣。總面積廣達403.89公頃的14期重劃區，緊鄰67公頃的水湳中央公園，重劃區內同時坐擁水湳生態公園、二分埔、永和巷、仁和福德等公園串連起的2萬坪綠帶，提供低密度及高綠覆的生活環境。值得一提的是，14期重劃區受惠於馬禮遜美國學校、衛道中學、明道普林斯頓國小、仁美國小以及日前剛剛開工動土的松強國小等知名學校，人文薈萃的文教區氛圍加上高綠覆率、低密度的區域特性，14期已成為菁英族群鎖定的主要購屋區域，也是台中最受矚目的新地標。 台中開發商表示，14期超過500坪的土地成交合計有107筆，今年上半年已推出或即將推出的個案，包括惠宇覞山、國泰美禾、磐興寬境、亞昕一緻、大城雲詠/築玥、新業藏硯、豐邑豐禾、THE精銳、敦泰一境等；預計下半年將進場的個案，包括大陸建設洲際段、新美齊仁平段、澄石建設仁平段、寶佳機構仁平段等。 至於14期土地面積超過2,000坪的大基地，包括國泰、雙橡園、磐興、精銳、順天、豐邑、惠宇、宏璟與鼎固控股等8筆；其中，國泰、雙橡園、順天均已相繼公開銷售，今年已送都審並將推出2,000坪大基地開發案，則有磐興建設與豐邑建設。 磐興建設總經理游金洲表示，14期重劃區為台中房市一級戰區，自總銷約30億元的「磐興寬心」創下銷售佳績後，磐興持續看好14期低密度、高綠覆，同時擁有明星私校、商圈機能的優勢，總銷40億元的「磐興寬境」，規劃38坪與42坪均質三房產品，總戶數144戶純住家。 自詡是一位建築人的游金洲，為打造有溫度的建築，以消費者角度思考如何做到更好，為達完美與最佳，新案「磐興寬境」禮聘許榮江．築間建築設計團隊、清奇．蘇靜麒建築室內設計研究所團隊及許富居．上境景觀設計團隊攜手合作。 磐興寬境座落在「仁平段」稀有2,035坪大基地開發案，以24.5%超低建蔽率，保留1,536坪的私人綠化庭園為訴求，基地緊鄰30米山西路，機車和汽車分道的貼心設計，前庭30米大退縮中庭花園，二進式深宅規劃，後院獨特280米的四季花園，讓住戶享受回家散步的生活情趣。游金洲說，「宜居建築」造價較高，但對於日後的景觀、節能、降溫、降噪、空氣淨化等優點，皆由住戶直接享受。「磐興寬境」獨特宜居陽台串連綠廊花台設計，連結室內外創造生活樂趣，跳島式宜居陽台的外立面設計，將14期宜居綠意從平面延伸至天際線，規劃優質的銀級綠建築標章，符合ESG思維。在建材方面，磐興寬境強調落地門與鋁窗選用日本第一品牌，原裝進口的TOSTEM規劃，以最頂級規格玻璃窗框系統搭配6+6+10+6mm膠合中空LOW-E複層強化玻璃，達到最佳的安全、防熱、隔音及抗紫、紅外線功能。游金洲說：「把家人的胃照顧好，這個家就幸福了」，因此磐興寬境選用頂級德國Beckermann廚具，標配的中島和廚具檯面則選用美國Caesarstone 愷薩金石檯面，廚具以IH爐搭配抽油煙機和旋風式烤箱及全嵌式洗碗機，甚至把德國MIELE蒸爐選為標配，讓住戶在廚房烹飪更方便，更縮短烹調時間。磐興寬境地下室車道鋪設30*30cm地磚、車位則以30*60cm鋪設，除美觀，更能提升高級感，降低日後維護問題；為符合未來住宅規劃，磐興寬境把全社區智能充電系統全面採用EMS充電系統＋線槽＋電纜一次到位，解決住戶未來購買電動車的困擾。