執委會預測擁有20個成員國的歐元區，今年的國內生產毛額（GDP）成長1.1％，明年成長1.6％，均高於其在2月時分別預測的成長0.9％和1.5％。

報告指出歐盟經濟正調控因新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭而產生的衝擊，從結果來看表現相當不錯。

執委會表示，歐盟去年成功地擺脫其對俄羅斯天然氣的依賴，讓今年首季經濟出現溫和成長，消除了大家對經濟在冬季陷入衰退的恐慌。

去年8月歐洲天然氣價格創新高而打擊製造商業和民生時，外界認定歐洲經濟無法避免衰退的命運。

除此之外，執委會強調從調查數據來看，即使歐洲經濟仍然敏感脆弱，但經濟在第二季將繼續成長。由於今年初的經濟表現優於預期，因此讓其小幅調高歐盟經濟成長率的預測。

雖然其調高經濟成長幅度預測，但今年歐元區失業率預測維持在6.8％不變，明年可望小幅下降至6.7％。

至於今明兩年通膨率將各達5.8％和2.8％，分別高於原先預估5.6％和2.5％，仍高於歐洲央行2％目標水準。

主要是人力供應仍然緊張而推高薪酬，部份國家甚至大幅調升基本薪資水準，和勞工要求加薪來抵消因高通膨而被削減的購買力，都令通膨率居高不下。