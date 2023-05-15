2023年陸校對台招生錄取情況。(簡立欣製表)

大陸大學對台招生昨（15）日放榜，本報查得逾20所陸校已經公布榜單，其中福建省福州大學破天荒錄取了239名台生。由於福州大學在福建省是僅次於廈門大學的名校，在省內招收前5％學生，此次卻僅要求台生「學測國英數任1科均標」的低門檻，等於向台灣7成以上的學生招手，有台灣教育界人士表示「台灣私校要緊張了」。

少子化，台生赴陸卻沒少

2019年大陸對台招生大降標，放寬到「國英數任1科均標」即可，當年有許多陸校大招台生，據本報統計近20所陸校超過30人，其中湖南師範大學更錄取95人。不過此次福州大學招台生人數遠遠超出紀錄。

實踐大學前校長陳振貴表示，其實這幾年每年大概都有2、3000名台生去大陸讀書，只不過台灣少子化的情況下，去大陸讀書人數卻沒有甚麼變化，「這對台灣是一個小小警訊。」

世新大學副校長李功勤表示，福州大學是福建省裡僅次於廈門大學的211名校，距離台灣近，因此受到青睞。大陸的985、211名校通常學費便宜（1年學費加住宿費不到人民幣1萬元），師資方面博士及海歸比例都很高，教學設備新穎，他過去2個月走訪大陸15所大學，有深刻體驗。更重要的是學習氛圍很好，也是很多台灣家長放心讓孩子去大陸讀書的原因。

陸校氛圍佳，台灣家長安心

此次985陸校裡，廈門大學據瞭解錄取94人，另官網顯示，四川大學錄取台生31人、西安交通大學9人、大連理工大學5人、重慶大學4人；211陸校裡，福州大學239人、中南財經政法大學 96人、華中師範大學55人。

有台灣教育界人士表示，以福州大學在福建省的地位，對台生顯然是降標再降標，把台灣2／3的學生一網打盡，「台灣私校要緊張了。」

李功勤提到，台灣少子化，學生還西進大陸、香港、歐美，私立大學對此憂心忡忡。但少子化是無法用人力解決，所以還是希望多收大陸研修生和學位生，這才是私校期望的方向。

私校期待大陸研修生來台

李功勤說，現在台灣很多私立大學想要招收大陸研修生，研修生是自費來台。大陸目前很多省分的大學是相對友善，只要台灣有學生或老師去交流，他們就覺得是對等；但也有部分省分的大學要求陸生自費來台，台校也要有自費的研修生赴陸，兩個換兩個，他們認為這才是對等。但是問題來了，現在台灣學生少，且有些陸校不在台灣教育部承認的範圍裡，所以台生去這類陸校修了學分也沒用。由於以上種種原因，現在私立大學招收研修生的榮景已經消退。