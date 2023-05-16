蔡英文總統今晚應「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式在第六屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說，鼓勵各國繼續支持臺灣參加即將要舉辦的世界衛生大會(WHA)。她說，在臺灣，我們的安全和民主體制每天都受到中國軍事和各種形式作戰的威脅。在臺灣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。

2023年「哥本哈根民主高峰會」於5月15日至16日以實體及視訊混合形式舉行，會中邀請全球民主國家重要領袖出席，共同發聲捍衛自由民主價值。出席者包括美國前眾議院議長裴洛西、英國前首相特拉斯、捷克總統帕維爾、愛沙尼亞總理Kaja Kallas、北約秘書長史托騰伯格、烏克蘭總統澤倫斯基、美國前國務卿萊斯等人。

蔡英文總統錄影演說內容為：

首先，我要感謝拉斯穆森主席邀請我在這個民主支持者和倡議者的年度重要聚會中致詞。我非常高興終於在今年和拉斯穆森主席見面，親自感謝您的友誼及對民主的堅定支持。希望訪臺之行讓您親身見證我們蓬勃的民主，看到我們勤奮、愛好和平的人民。

我知道帕勒羅執行長正在撰寫一本關於臺灣的書，期待新書的出版。自從去年峰會以來，我們看見威權政權帶來更多威脅。為了擴大影響力，這些政權積極運用影響力操作，來侵蝕我們對民主體制和自由的信心，並利用錯假訊息及認知戰在海內外分化我們。

中國共產黨更是在經濟和政治上，對不同意或質疑其行為的國家、組織及個人升高脅迫手段。不僅如此，民主聯盟基金會和拉斯穆森主席，因為捍衛人權及支持臺灣，遭到中國制裁。

在美國聯邦眾議院裴洛西（Nancy Pelosi)議長訪臺後，臺灣民主基金會及國際合作發展基金會也被列入制裁名單。今年稍早，我過境美國後，更多組織和個人遭到中國制裁。

面對這樣的挑戰，我們必須保持團結，遏制並阻止這種挑釁行為。歷史和共同經驗不斷提醒我們，自滿和冷眼姑息會讓威權者更加肆無忌憚。

過去幾十年來，臺灣一直站在對抗威權挑戰的最前線。然而，我們對民主的堅持是前所未有的堅定。我們的經驗是一部堅韌不屈的奮鬥史—民主、進步價值的存在不斷面臨挑戰，我們仍然矢志維護。今日民主蓬勃的臺灣，是堅定實踐以良善治理為內涵的民主而獲得的成果。

我們的經驗，不只述說我們維護民主的生活方式，也表達我們勇於承擔維護區域與世界和平穩定的責任。臺灣透過2300萬人民的努力、創意和愛心，持續以各種方式貢獻全世界。

今年2月，土耳其發生造成嚴重傷亡的強震後，臺灣民眾慷慨解囊，政府也派遣頂尖的團隊協助救災。臺灣人民也對烏克蘭展現同樣的愛心。旅歐臺人前往指定地點，協助流離失所的烏克蘭人，政府則運送亟需物資，並捐助採購發電設備。

從提供人道援助到透過綠能保護地球，從教育交流、實務訓練到協助重組全球供應鏈，臺灣不只具有地緣政治的重要性，也被視為國際社會不可或缺的一員。

隨著全世界理解臺灣的重要性，以及臺灣民主倘倒下的嚴重後果，支持民主臺灣的力量變得更為團結強大。

過去幾年來，包括歐盟會員國等各國政府官員和國會議員，親自訪臺表達支持。就在今年初，臺灣接待了來自歐洲規模最大的捷克代表團、法國國民議會和參議院訪團、英國國會訪團，以及許多歐洲智庫和學術機構。這些訪團來訪，不僅獲致具體的合作計畫和方案，也讓臺灣人民知道他們並不孤單，對於辛苦爭取而來的民主，臺灣人民應該感到自信及自豪。

此外，歐洲各國領袖也發表強烈聲明反對軍事侵擾，支持臺海和平。歐盟執委會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）主席曾強調，臺海穩定至關重要。

在此引用立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）所言：「我們必須聲明，這個島嶼及其熱愛民主之人民，是以規則為基礎秩序的一部分，我們將抵抗任何欲以武力改變現狀的企圖，因為我們有意願且有能力做正確的事。」

除此之外，許多歐盟會員國為支持臺灣的國際參與發聲，例如參加世界衛生大會（WHA）。我要藉此機會再次表達感謝，並鼓勵大家繼續支持臺灣參加即將要舉辦的世界衛生大會。

自從上次峰會後，我們面臨的挑戰更為艱鉅。在疫情趨緩、世界經濟復甦之際，我們面對來自威權政權更為強硬的手段以侵蝕我們的民主。在臺灣，我們的安全和民主體制每天都受到中國軍事和各種形式作戰的威脅。

在臺灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。我們的民主，都是反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取而來。我們歷經漫漫長路才實現今天享有的自由。我們知道民主的珍貴和脆弱，也知道大家團結一致有多麼重要。

我要再次強調，臺灣人民對民主的承諾是前所未有的堅定；臺灣人民深知民主是永久且唯一的路。只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。最後，再次感謝民主聯盟和拉斯穆森主席的邀請，以及您為團結民主國家和民主支持者的付出和努力。相信今年的哥本哈根民主高峰會和往年一樣成果豐碩，鼓舞人心。最後，很高興再次受邀致詞，希望未來能親自到這個美麗的國家參與盛會，謝謝大家。