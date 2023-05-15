今(15)日晚間8時許，有女子開車行經台北市松山區延壽街上(介壽國中旁)，突然驚見1位學生飛奔衝過斑馬線，而對向1輛轎車疑車速不慢，並將這名學生撞噴飛，事發之後，原本站在超商旁的其他學生也紛紛向前關心，而撞人駕駛也趕緊下車關心；原PO也提醒「開車、行人都真的要多注意一下」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段37秒影片，拍攝地點位於台北市松山區延壽街上(介壽國中旁)，從畫面中可見，女子開車行經該路段上，突然有位學生從超商端斑馬線上往學校門口方向快跑經過，疑未發現有車，整個人先被撞到引擎蓋上在往一旁噴飛，而站在超商的學生們趕緊過馬路關切，撞到人的轎車駕駛也下車關心；對此，原PO也在貼文寫下「開車、行人都真的要多注意一下」，並表示看到學生被撞到時，自己的心跳跳得很快。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這..算誰的，跟本沒時間反應」、「學區附近真的要慢，不要趕，家裡附近就是小學國中高中學區，很多路口沒號誌，慢慢騎慢慢開，遇到緊急狀況比較能反應」、「不是看到斑馬線就直衝吧！這樣衝法車子一定反應不過來的」、「雖然學生也沒看路有錯，但汽車也問題很大在學區還開這麼快」、「移動神主牌年輕化」、「學校沒教你過馬路要左右看嗎？」。