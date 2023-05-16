中天關台3年，造成營業及商譽巨大損失，向NCC請求國賠79億元。國民黨前台北市議員羅智強15日表示，陳耀祥及甘做綠營打手的NCC委員們，不要以為到時賠錢是國家的事，納稅人絕不幫你們埋單。「我進國會，一定平反中天」，要求NCC代位賠償後再向陳耀祥求償，讓他為自己的惡行付出代價！

羅智強在臉書指出，電視台遭撤照而請求國賠早有前例，民進黨上次執政時新聞局不予東森新聞S台換照，東森訴願成功並提起國賠，獲判3億4869萬多元。

另外，驚動一時的江國慶冤案，家屬獲國賠1億300多萬元，國防部轉而向當時相關官員求償，遭法院判賠5957萬元確定。

國家賠償法規定，公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任；公務員有故意或重大過失時，賠償義務機關對之有求償權。

羅智強認為，NCC以中天新聞節目遭裁罰25件，但25案中已有10案被法院撤銷，其中更有2案勝訴免罰確定；尤其NCC還以新創的評分規則審理中天換照。這些都顯示，在陳耀祥主委當家下，NCC就是故意要入中天於罪。

中天電視台。（資料照片）

羅智強分析，NCC不讓中天新聞台換照的處分有故意或過失，做出決策的NCC主委及委員們，也將面臨究責、索賠。

羅智強強調，陳耀祥及甘做綠營打手的NCC委員們，不要以為到時賠錢是國家的事，納稅人絕不幫你們埋單。「我進國會，一定平反中天」，要求NCC代位賠償後再向陳耀祥求償，讓他為自己的惡行付出代價！