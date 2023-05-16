總開發面積廣達403公頃的14期重劃區，近兩年可說是大台中房市的一級戰區，區域內政府與民間投注的數百億大建設，包括洲際棒球場、台中巨蛋與漢神購物中心等均已蓄勢待發，持續吸引各地建商搶進購地推案；其中，味丹家族第三代、敦泰建設也已搶先布局14期，首發案位於洲際路的「敦泰一境」預售案，今（15）日盛大舉行開工動土典禮，預計7月進場銷售。除了「敦泰一境」外，今年14期已推出或將推出預售新案，包括「惠宇覞山」、「國泰美禾」、「亞昕一緻」、「大城雲詠與築玥」、「新業藏硯」、「豐邑豐禾」、「THE精銳」、「磐興寬境」等案；其中，磐興建設與麗明營造合建的「磐興寬境」座落在「仁平段」2,035坪大基地開發案，預計6月公開。敦泰建設董事長楊世裕表示，「敦泰一境」基地面積約900坪，位於洲際路與松竹路口黃金角地，規劃地上13層、地下2層建築，總戶數共69戶住宅+2間店面；產品規劃36至50坪三至四房，也是敦泰首度進軍14期推案以及首個大樓個案，總銷金額約20億元。楊世裕相當看好14期發展，未來也將押寶14期，在「敦泰一境」後，敦泰建設也將在台中巨蛋首排「榮德段」擁有900坪角地，預計明、後年進場，目前基地現況為地景，敦泰砸下鉅資進行綠美化藝術工程，友善鄰里，亦為土地注入沛然生命力。楊世裕強調，敦泰選地哲學必須要是黃金角地，目前還在14期看地，未來還會持續加碼14期。楊世裕表示，台中大巨蛋光環下，「敦泰一境」作為洲際路首發案，規劃上卯足全勁，建築禮聘留荷自然系建築大師鄭斯新，率領國際大獎團隊聯袂擘劃。不同以往敦泰豪墅作品，新案將以「浮島森林」為概念出發，規劃擁有41座宜居陽台的垂直森態建築，是為14期至今綠化率最高個案，全案預計下半年推出。敦泰建設表示，餐飲龍頭品牌前瞻布局14期，包括星巴克松竹洲際特色門市已開幕營運，春水堂集團亦於此購地、規劃未來連鎖品牌旗艦店等，洲際路上黃花風鈴木繁麗奔騰1,650M；洲際棒球場與漢神購物中心，經典賽事、娛樂購物一氣呵成，洲際路好比「14期的草悟道」，未來成為北屯區最具前景的國際大道可期。