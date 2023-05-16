自從平均地權條例修正案過關後，投資客逐漸退場，自住客重掌主場後，台中市交易熱區重組洗牌。觀察近一年各季度買賣移轉熱區發現，前五個交易熱區中，除了常見的北屯、西屯、南屯之外，擁有成熟機能的北區與太平區也成榜上熟面孔；尤其是北區，今年第一季交易量險些擠下南屯區。

此外，烏日區、清水區則是新近竄起的兩黑馬區域。其中，「台中高鐵娛樂購物城」位於烏日高鐵特區，為區域投下超級彩蛋，加上新案「登陽未來之丘」與「大華縱橫」單價已「坐4望5」推升下，烏日區成屋出現一波交易熱潮，交易量大都集中在「夢幻城」等新成屋等。

根據台中市地政局網站資料，台中市今年第一季買賣移轉熱區前五名，分別為北屯、西屯、南屯、北區、清水，其中排名第四的北區與排名第三的南屯，在移轉棟數僅有一戶之差。此五個行政區的移轉量與上季度相比，北屯、西屯、南屯均呈現量縮局面，而第四、第五位的北區、清水區則是量增趨勢，增加幅度在13%~26%之間。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，平均地權條例修法阻卻短期投資客，投機性虛熱消退，自住剛需買盤築底盤整，後自住時代的買賣交易熱區指向具備地段、機能、長期看好的區域。

以北區為例，自去年9月起連5個月交易買賣量遞增，五年內的新成屋價格年漲幅8%，預售屋價格年增13%，價量俱揚。區域內指標預售案如「達麗冶翠」、「聚富朗朗」、「澄亦實築」、「草間漫漫」都有不錯的銷售成績。

其中，最先站上6字頭的「草間漫漫」，基地鄰近科博館植物園；而南向正對育德園道第一排「達麗冶翠」，成交單價往6字頭靠攏；主打學區優勢的「聚富朗朗」、「澄亦實築」都是一開賣就報佳音。上述建案各擁綠地園道、明星學區，正是北區在自住買家中具有高人氣的兩大優勢。