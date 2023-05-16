籃球「勝分差」及足球「正確比數」是運彩賠率相對高的玩法，只要中獎通常都可以抱回可觀的獎金，如果再加上「過關組合」還可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」，近來「過關組合」中大獎的情形可以說是頻頻出現，今天就再來跟大家分享一位虛擬會員買「過關組合」中獎1,428,915元的投注眉角。

他專挑運彩高賠玩法買「過關組合」中獎1,428,915元獎金

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合

今年2/1有位台北的虛擬會員，他買運彩時挑了3場籃球賽事的「勝分差」玩法及5場足球賽事的「正確比數」玩法，並且採用過關組合的方式來增加中獎機會與提高中獎的金額，分別是1.「邁阿密熱火Vs. 克里夫蘭騎士 勝分差主勝6-10分 賠率4.00倍」、2.「夏洛特黃蜂Vs. 密爾瓦基公鹿 勝分差主勝6-10分 賠率4.00倍」、3.「紐奧良鵜鶘Vs. 丹佛金塊 勝分差主勝6-10分 賠率4.00倍」、4.「本菲卡 Vs. 阿羅卡 正確比數2:1 賠率7.00倍」、5.「南安普頓Vs. 紐卡索聯 正確比數1:2 賠率7.00倍」、6.「勒哈佛爾Vs. 波爾多 正確比數2:1 賠率9.50倍」、7.「斯圖加特Vs. 帕德博恩 正確比數2:1 賠率7.25倍」以及8.「沃夫斯堡Vs. 柏林聯 正確比數1:2 賠率7.25倍」，買「過2關」(C8取2)28個組合、買「過3關」(C8取3)56個組合、買「過4關」(C8取4)70個組合、買「過5關」(C8取5)56個組合及「過6關」(C8取6)28個組合，共238個組合，每組合10元，合計投注2,380元，比賽結果命中6場，開心中獎1,428,915元。

2380元買「過關組合」中獎140萬元獎金

從他的投注內容可以看出3個眉角：1. 專挑賠率相對高的籃球「勝分差」及足球「正確比數」玩法。2.專挑2隊實力相近由強隊略勝一籌的對戰組合，籃球買勝分差6-10分及足球買「正確比數」2:1的選項。3.買過關組合兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。提供大家投注參考。