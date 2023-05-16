多數人申購高股息ETF，其目的是想要有固定的現金流，不過現在普遍的雙月配及季配息已不夠看，復華投信推出全台首檔月配息股票型ETF「復華台灣科技優息」(00929)，挑選具有成長性且獲利強的電子科技股，打造「月月領息」，實現小資族的股市包租公美夢，讓存股更有感！

「復華台灣科技優息」一推出即獲得熱議，主要有3個存股族及配息族無法抗拒的原因，首先，這檔ETF追蹤「特選臺灣科技優息指數」，專挑配息又能填息的科技股。

第二是股息優，追蹤指數的2022年股息率超過8%，過去5年指數股息率平均約有7.5%；第三則是配息族喜愛的「月月配」，打造每個月現金流只要靠一檔即可搞定。

“股市包租公，「息」捲台股”

不過，許多人對於電子科技股有波動大的印象，若只以配息率來挑股票，難免會選到股價大漲大跌、配息不穩定的景氣循環股！有鑑於此，特選臺灣科技優息指數從基本面嚴選成分股，特別將股東權益報酬率(ROE)及現金股利變異性納入編制規則，就是為了避免選到景氣循環股。

「復華台灣科技優息」經理人許忠成說，ROE必須連續3年都大於零，也就是3年股東都有賺到錢；現金股利變異性則是剔除近5年最高現金股利變異係數的前10%，將獲利不穩定的景氣循環股剔除。

此外，「復華台灣科技優息」所追蹤的指數成分股每年只周轉一次，且過去5年平均周轉率僅40%，表示指數成分股真的是經過嚴選，是可以持續成長和獲利的優質企業。

台灣科技優息ETF所追蹤的指數成分股每年只周轉一次，且過去5年平均周轉率僅40%。(資料來源：臺灣指數公司，復華投信整理/資料日期：2018-2022)

“召喚科技百岳當靠山，精選100%電子科技優息組合”

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，電子科技股居台股產業市值權重之冠，在電腦及周邊設備、半導體及相關電子零組等領域因為有完整的供應鏈，以及強大的技術力，具有世界級競爭優勢、產業獲利能力強，使股價長期表現與配息值得期待。

「復華台灣科技優息」(00929)聚焦台股市值最大、績效長期領先的電子類股，追蹤的指數透過嚴格篩選機制挑出配息又能填息的成分股，只要一檔即能月月領創造現金流，投資人亦能與企業一同成長、躺平舒服生活。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。