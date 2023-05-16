紐約聯準銀行公布四月消費者預期調查顯示，消費者對未來一年的通膨預估略有下滑且低於前值，報告還顯示，三月銀行危機並未嚴重影響美國消費者情緒。(圖/先探投資週刊提供)

台股來到季線附近，中小型股或因業績不佳、漲幅過大急速拉回，焦點股AI伺服器、下游代工五哥、工業電腦乃至漲價的面板及價格落底的記憶體族群等仍有輪漲機會；政策股軍工、資安、電網等漲多拉回等待另一次買點。

紐約聯準銀行公布四月消費者預期調查顯示，消費者對未來一年的通膨預估略有下滑且低於前值。報告還顯示，三月銀行危機並未嚴重影響美國消費者情緒。最近包括穀物、油價都下跌，由於油價近周大跌至六三．三五美元，而後反彈至七二至七四美元，但今年累計還是下跌超過九％，加上房價下跌，現階段只有美國四月非農就業人口增加二五．三萬人優於預期，失業率降至三．四％的逾五○年低點，顯示即便經濟降溫與銀行業持續動盪，美國就業市場依然強勁。惟未來幾個月將與去年此時通膨急速升高相比，預期下半年通膨率將持續下降；也就是聯準會這次急速升息二○碼、五至五．二五％的動作將告一段落。接下來可能持平觀察經濟情況。

出口亮點：資通與視聽產品

另一方面，美國財長葉倫警告，國會再不盡快提高舉債上限，財政部將耗盡現金，美債違約大限最快可能落在六月一日，拜登邀請眾議院議長等國會四巨頭會面，共商化解倒債危機，若未來一周沒有具體結論，將對美股產生不確定性，這點是要注意的。

這次因為出現OpenAI的ChatGPT用戶人數急遽擴增，微軟股價創去年四月以來新高；供應ＧＰＵ的輝達則創去年元月第一周以來新高，加上蘋果業績超乎預期，有印度等國家彌補中國衰退的部分，股價也來到去年八月以來新高，使得那指距離今年高點一二二六九點很近。半導體股超微季報公布股價先跌後大漲，費半指數只要能攻克三○○○～三○三七點就屬轉強，後面就等輝達公布季報。標普及道瓊則以月線為強弱關卡。美國利率見頂機率大，美元指數降至一○二以下，資金流出美國，但美股卻能有此表現算是不錯，歐洲股市依舊維持在相對高檔；亞洲股市中國五一假期後，政策積極作多，以銀行股及ＡＩ相關股為拉抬焦點，上證指數創今年新高，深圳指數則稍弱，年線站上才屬轉強。而印度股市也創今年新高，顯見國際資金依舊旺盛。

電子下游五哥震盪盤堅

台灣主計總處四月二十八日公布第一季經濟成長率為負三．○二％，較原預測大減一．八二個百分點，為金融海嘯以來減幅最大的一季；再來財政部五月八日發布四月海關進出口統計，四月出口三五九．六億美元，年減十三．三％，寫下連八黑，所幸資通與視聽產品在拉貨力道回升，四月年增五．四％，終結先前連五黑的走勢轉正。整體而言傳產深陷頹勢、科技略有改善，個人電腦似有觸底跡象，但要再觀察一、兩個月。資通與視聽產品是四月出口亮點，接單轉強，出口回升到五四．七億美元，創歷年同月最高，和上年同月相比，更結束連五黑後翻紅。其中電腦零附件年增三九．七％，是十四個月最大增幅；交換器和路由器也年增十七．八％。

財政部預估五月出口仍衰退恐連9黑，未來要注意是台積電、聯發科及大立光三檔權值股走勢，台積電調高今年第一季現金股利至三元，雖然台積電對今年四個季度配息能否維持三元的論調不予評論。但市場預期全年股息有望挑戰十二元，果如此有利吸引外資買盤。但週二消息見報該股股價卻下跌，五百元是整數強弱關卡；再來聯發科對於後市也是保守，大立光四月營收不佳，認為五月也不好，兩檔個股皆遇利空，能否守穩六三八元及兩千元關卡將攸關指數能否守穩一五五○○點之上！

另一方面，最近開始見到科技業有漲價聲，尤其面板價格連續三個月上漲，友達、彩晶及群創已回到現金成本，由於中國目前是全球最大ＬＣＤ面板生產國，且過去拿政府補助得以承受巨額虧損，惟現階段中國補助轉向半導體，諸如京東方等也禁不起持續大賠錢，所以可以說是市場有志一同不想做賠錢生意，產能利用率預估將提升至七成以上，第二季有機會轉虧為盈，加上友達、群創及彩晶股價低、日ＫＤ值低檔交叉向上，有利向上震盪盤堅。而連動的驅動ＩＣ族群天鈺、瑞鼎、聯詠、敦泰，理論上四月營收都上來才是，但並不明顯。

惟其中龍頭聯詠對第二季看法相當樂觀。第二季業績看增的原因有三：一是新產品量產，二是出貨組合比較好，包括遊戲及筆電的高階產品，三是客戶新機鋪貨，配合大陸六一八購物節促銷活動。在聯詠三大產品之中，以中小尺寸成長最多，主要成長來自於OLED驅動ＩＣ拉貨，VR/AR相關產品量產，以及中國大陸手機需求。大尺寸次之，客戶庫存經過三至四季度調庫存，已回復正常，大尺寸驅動ＩＣ在TV/IT應用出貨增加。預估第二季營收在二九五至三○五億元之間，季增高達二四％左右。由於該公司首季ＥＰＳ七．八一元，第二季有機會向九．五元挑戰。預估全年有機會向三六元推升，有利股價推升。

這次下游代工五哥中，股價表現都相當不俗，緯創受惠伺服器出貨好，股價今年大漲五成，但是四月業績又下來；倒是信心滿滿的廣達，認為在筆電、雲端、ＡＩ伺服器三管齊下，廣達兼具技術及營運能力，未來可望更壯大。廣達去年ＥＰＳ七．五元，僅次於前年的八．七元，並未像緯創將伺服器部門切出去掛牌，全部保留在企業中，今年景氣雖不好，但前四月營收衰退僅六．七％，最重要是今年股價表現很優，去年底收盤價七二．三元，今年以來股價幾乎不受大盤影響，一直震盪盤堅，四月除息六元後，近半個月來馬上填息且股價再創新高，以最高價計算，全年已上漲三八．六％，至今股價依然維持在十日線之上；仁寶首季則交出三率三升，ＥＰＳ○．三二元成績，除息後已填息九成，接下來前四月營收僅衰退九％的英業達，尚含息一．五元，可寄望填息行情。

精誠相對同業股價偏低

零組件中的聯陽，主攻筆電端崁入式控制晶片、桌上型電腦的高速I/O輸出入接口晶片，電腦市場需求回穩，從該公司營收很明顯看得到，今年除了二月外，營收似乎又回復榮景，首季營收十三．二一億元，是近三季中最高，ＥＰＳ達二．一二元，則是去年第二季以來最高，雖未像前年高峰時每季賺超過二．五元，但四月營收五．六五億元，月增十一．七％，創下近半年新高，年增也達九．七％，首季營益率已達二九．三％，且含息六元，逢低可以注意。

這次季報中，系統整合及資安相關股中，較為突出是過去姿態一向較低的精誠，首季ＥＰＳ一．八四元，是近八季高點，去年ＥＰＳ四．四元，低於前年的四．五一元以及過往的六元以上。但今年首季就交出一．八四元成績，超過虎門科技的○．九二元、宏碁資訊的一．七四元以及智聯服務的一 ．一三元，這些股股價都超過一二○元，但精誠股價只有九○元上下且含息五元，股價相對是偏低的。

ＡＩ伺服器是今年亮點，自從OpenAI的ChatGPT推出，註冊用戶人數急遽擴增超過四億人，無論美國或中國都加緊發展，美國尖牙五哥更是花大錢買ＧＰＵ在生成式ＡＩ訓練，最大受惠者就屬輝達，陸續推出A100及H100晶片，今年股價從一四六．一四美元上漲到二九一．五一美元，漲幅高達九九．四％，直逼三百美元；而中國更是自組國家隊發展此類型ＡＩ，主要推手之一科大訊飛（002230.SZ）股價也從三二．八三大漲到超過七○人民幣，漲幅超過一倍。

美國雖有晶片法案約束高階晶片銷往中國，但輝達推出降速的A800晶片銷中，可以預期這次輝達季報一定相當漂亮。台灣與ＡＩ晶片最相關的就是台積電以及矽智財的創意及世芯ＫＹ，創意中國客戶約占三成，但能銷往中國晶片必定需要台積電同意，在美國及中國市場繼續成長下，預估全年ＥＰＳ可從去年的二七．六九元上升至三三元以上，這次股價攻至一一八○元後拉回，季線不破續強。世芯首季ＥＰＳ八．○九元，且四月營收再創歷史新高，前四月營收大成長一三五．七％，法人預估全年ＥＰＳ有機會向四五元以上挑戰，股價向今年高點挑戰。惟該公司將辦私募現增五百萬股，將稀釋獲利，這是需要較留意的。這次ＡＩ伺服器需要液冷散熱方式，所以雙鴻、奇鋐股價近一個月漲勢凶猛。並帶動建準、尼得科超眾、健策上漲。ＡＩ題材持續性發酵，主要是大公司都很怕掉隊，連將公司名字更改的臉書，原本主攻元宇宙，但都積極投入生成式ＡＩ發展，Snap也加入擁抱行列。中國從華為、百度、騰訊到阿里巴巴更是積極，這一系列將是在消費型電子元氣尚未恢復前的電子主要焦點。

軍工股的兩檔觀察指標

台灣外銷冷、內需溫，除了餐飲外，最龐大的投資就來自於政策推動產業包括軍工、綠能、電網、綠電等等。近期最強勢的是強韌電網相關股包括中興電、華城、士電等股價都來到百元上下，較低價的亞力、東元、大同表現也不俗。短線漲多拉回，只要維持在月線之上就屬強勢。而軍工股市場以為美國二五家軍火商來台就是利多出盡，其實美國廠商主要是來台尋求合作供應商，歷經俄烏戰爭超過一年後，歐美庫存軍火至少要兩年以上才能補足，而台灣本身就有飛機維修、飛彈及軍艦製造能力，所缺的是關鍵零組件，只要美國政府開綠燈，台灣有機會與美國同業連結，甚至彈藥都可能替美國生產，未來觀察指標就是挪威主權基金買進成大股東的漢翔及全訊。而無人機這次將不對稱戰爭模式做了最佳示範，所以台灣政策輔導的雷虎及中光電旗下的中國電智能機器人股價得以維持在高檔。上述這些個股都是軍工股明燈。

中化生、江申獲利一級棒

產業景氣看好的工業電腦及網通股，四月營收維持在高檔或創今年新高的如維田、融程電、中磊、智易、宇智等可一併留意。內需首季獲利亮眼的中化生、江申尤其可注意！

江申首季ＥＰＳ高達二．六三元，已超過去年全年三．六八元的三分之二，該公司大股東中華汽車，今年引進的ＭＧ品牌銷售相當好，加上商用車，使得中華車四月領牌數居台灣第二名，且手上訂單還不少，市場預估該公司今年加上新安東京產險理賠回沖，約可賺一個股本。中華車本業好，對於江申就是利多，江申也供應裕隆及和泰車國產汽車車架，可以預期營收有機會月月上升，預估今年ＥＰＳ有機會挑戰七至八元，創近十年新高，股價逢低可追蹤。

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