買房最怕遇到惡鄰居，一名網友自曝經驗，由於現在所住的地方，樓上孩子整天跑跳，因此找房子時怕遇到相同狀況，於是要求在心儀的房子待上4小時，沒想到真的發現樓上鄰居洗澡乒乒蹦蹦、走路很大聲，讓「惡鄰居」現形了。對此，專家給讚，並認為有耐心觀察房子狀況，是蠻好的看房方式。

該名網友在臉書社團「我家也有惡鄰居」發文表示，由於目前所住的地方，樓上孩子整天跑跳不堪其擾，因此最近看中一間2800萬的10年中古屋，就怕又遇到相同狀況，於是原Po要求從晚上8點到12點都待在屋子裡，仲介也耐心陪同。

沒想到晚上十點，樓上鄰居回家後，恐怖噪音也跟著出現，一個小時內吵個沒完，「開始大象腿、洗澡乒乒蹦蹦，聽到11點換我說我們可以走了，這間我不要了」原Po抓到惡鄰居，霸氣放棄原本喜歡的房子。

文章引起網友們熱烈討論，許多人稱讚她做了正確的決定，也有人認可仲介的高配合度，「真的不要心存僥倖，當初我們是搬外縣市，就是沒有晚上確認，現在超後悔的」、「所以要買房前真的要不定時先去看看，就算不能進去，周邊繞一繞也好」、「你是對的，接下來找房子要謹慎點了。」

ETtoday報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，原Po的看房方式蠻好的，能充分了解屋況與環境，且房仲也願意一起待這麼晚，顯見非常有誠意，尤其現在房市景氣不像前陣子那麼夯，是可以慢慢看，也能看到比較多的物件，之前買房跟搶速度一樣，很難看這麼久。