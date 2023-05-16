股神巴菲特旗下波克夏公司去年第三季砸逾41億美元買台積電ADR，但第四季就減碼86%股票，外界好奇巴菲特出脫台積電原因，他則在股東會上透露是不喜歡公司「地點」，因為地緣政治風險讓台灣成為一個危險的經商地點。資深媒體人陳鳳馨分析指出，巴菲特的「台灣危險說」後續效應正在發酵，從數據來看，今年1到4月，台灣在前三大出口市場都出現大量衰退。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中提到，美方大力鼓吹台灣很危險的這件事，因為可以賣軍火，也可藉此理由搬離關鍵的供應鏈或是零組件，而這對台灣以及台灣內部的政治影響力非常大，駐美大使蕭美琴不斷反駁，強調台灣有安全可靠的經商環境。

陳鳳馨表示，從今年1到4月的進出口貿易數據來看，台灣2023年以來前三大出口市場，包括中國、美國、東協的出口量都大幅衰退，她分析造成衰退現象的原因遠不只電子業去庫存，而是台海緊張局勢下，投資人認為台灣局勢存在風險。

陳鳳馨強調，因為美國並未把台灣列為「友岸外包」國家，美國希望供應鏈減少對中國的依賴，同時也降低了對台灣的依賴，而移轉的首要地區是東協。

陳鳳馨認為，台灣早在1980年代的時候就融入全球供應鏈，要完全的「去台化」不容易，尤其在半導體當中先進製程的部分，更很難在短時間「通通搬走」，但從進口數字已可看見警訊。