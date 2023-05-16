人在進食時吞嚥功能機轉過程圖示。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

吃東西吞嚥功能機轉過程圖示。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

飲用餐食時吞嚥功能機轉過程圖示。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

長輩吃東西，因吞嚥功能退化或障礙常會嗆咳，導致吸入性肺炎，進而發燒住院，愈來愈常見，衛福部嘉義醫院語言治療師指導調整進食姿勢，練習口腔動作、坐正、低頭吞嚥，食用熟軟及易嚼碎的食物，改善嗆咳情形，長輩也能攝取營養。

語言治療師陳信宏說，長輩吃東西要避免嗆咳，可以調整進食姿勢，身體坐正、頭稍微前傾、吞嚥時內縮下巴，若長輩無法坐正，可將床頭搖高至60度，再用枕頭或毛巾將頭部墊起向前。

還有盡量食用軟質、熟軟、易嚼碎的食物，避免辛辣、硬、粘著的食物，同時注意飲食的量及進食速度，不要一次進食過多、過快，適量吃，細嚼慢嚥。

嘉義醫院營養室主任林資淳也說，吞嚥能力愈差，食物顆粒就要愈少，可以吃高濃稠度食物，可參照衛福部制定《台灣飲食質地製備指引》，將食物均質化糊狀食用，如南瓜鱈魚濃湯、咖哩肉末飯，利用蓮藕粉、太白粉、玉米粉等天然食材烹煮稠狀餐食。

林資淳還說，製備餐點6大類食物缺一不可，全穀雜糧類、豆蛋魚肉類是熱量、蛋白質主要來源，青菜可選紅、白蘿蔔、冬瓜等瓜果類食材，避免纖維過粗，水果建議吃軟質的木瓜，紅龍果、蘋果泥，另外，開水加入些增稠劑，延緩喝水進喉嚨速度，降低嗆咳發生。

嘉義醫院治療重病臥床、插鼻胃管的李爺爺，指導他反覆練習吞嚥不同質地的食物，經過與家人數個月悉心照料後，李爺爺喝水、喝牛奶明顯減少嗆咳了。