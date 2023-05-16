距離2024總統大選剩下時間倒數不到一年，藍綠白各政黨現在都摩拳擦掌準備中，民進黨由副總統賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲出戰則是勢在必行，至於國民黨人選還尚未決定，預計在17日宣布總統徵召人選。對此，前立委沈富雄15日就表示，「我看很多民調，都不看表面數字，我都看中間選民那塊，對賴清德和對民進黨都不友善，而這一塊通常是對未來可能結果，最好的指標」，引發討論。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我看很多民調，都不看表面數字，我都看中間選民那塊，對賴清德和對民進黨都不友善，而這一塊通常是對未來可能結果，最好的指標」，沈富雄也說，「現在中間選民一部分對柯文哲很友善，而年輕人覺得兩個大黨完全沒辦法符合他們的想像跟需求，因為他們討厭這兩大黨，所以集中在柯文哲這邊」。

沈富雄最後更拿出解套的辦法，「就把自己改成讓年輕人不討厭你，柯文哲的票就跑掉了，而侯友宜很有機會變成年輕人喜歡的樣子」。