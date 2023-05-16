國民黨主席朱立倫11日首度證實，將於17日徵召國民黨2024總統參選人。而前立委沈富雄斷言，百分之99.9999會是新北市長侯友宜。同時他也在15日時強調，「國民黨黨團只有38席，絕大部分是挺侯友宜，要看看黨團38席之中，是誰會站在你身邊」，引發討論。

日前沈富雄在政論節目中提及，國民黨徵召的人百分之99.9999會是侯友宜；且朱立倫這次把國民黨總統初選操作到前所未有的層次，沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中，對於國民黨預計在17日宣布總統徵召人選，他認為「不會分裂，也不會驚心動魄」。

沈富雄坦言，「國民黨的中常會其實是在主席百分之百的掌握之下，以前主席只要臉色一沉，沒有人敢在他面前公開造反，但禮拜三那天就是要看郭台銘的態度」。沈富雄最後更斷言，「國民黨黨團只有38席，但絕大部分是挺侯友宜，要看看黨團38席之中，是誰會站在你身邊」。