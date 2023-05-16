副總統、民進黨主席賴清德參選2024總統，近日喊出「沒主權的和平，不是真正的和平」。前立委郭正亮15日在《新聞大白話》節目強調，民進黨兩岸關係搞不動，常講一些自相矛盾的論述。像駐美代表蕭美琴大外宣說台灣很安全，大家可以來投資，馬上就被橋水基金賣台積電打臉。蔡政府搞警察受軍訓、高中生造冊，還邀反中最鷹派人士來台，外交部長吳釗燮天天搞戰狼，一副要打地面戰的佈局，外國企業怎麼會投資？

「國民黨也沒有說他放棄主權啊！」郭正亮表示，國民黨的論述是說，兩岸是一個特別的關係，所以是用內部的關係來做一個規範，但對外還是一樣，還是中華民國。所以重點是賴清德，是不是不接受這種內外有別的規範方式？如果要照綠營路線這樣下去，那兩岸就是註定走不通。事實上，東西德也是用內外有別的方式在規範，南北韓也是，所以他到底在主張什麼？自己要講清楚。

「然後，備戰是不是能夠避戰？你去看烏克蘭嘛！」郭正亮提到，烏克蘭從2014年克里米亞被併吞，他就開始備戰了，備戰了8年，後來還不是一樣打俄烏戰爭？因為他堅持要參加北約，俄羅斯就是不能接受，所以重點是俄烏關係的進程。通常我們在講備戰能避戰，是在指雙方勢均力敵的時候，比如說法國跟德國，如果備戰，減少戰爭的機率是蠻高的。可是如果你本來就很懸殊，那避戰還是要靠外交。

郭正亮指出，所以就是因為民進黨在兩岸的外交搞不動、兩岸關係搞不動，所以就常常會聽到一些自相矛盾的論述。比如說蕭美琴最近很努力，在《華盛頓時報》接受專訪，說台灣很安全，因為《經濟學人》說台灣是全地球最危險的地方，然後巴菲特賣股票，蕭美琴就辯說台灣很安全，大家可以來投資，結果橋水基金繼續賣台積電！為什麼人家沒把妳的話當真？「因為你台灣外交部長吳釗燮一天到晚當戰狼！」

郭正亮強調，吳釗燮每天都在搞戰狼，然後到處都聽到，好像即將要打地面戰爭的樣子，看最近在佈的局，哪一個不是地面戰爭的局？甚至不是海面戰爭、不是登陸戰，都在打城鎮戰、地面戰，所以警察也要去受軍訓，受的60％是城鎮戰的訓。警察也要開始去招募人家來當民防，而且規定要40歲以下。高中生也在做名冊，被游毓蘭公開，現在不敢動。《全動法》還有警察的種種佈局，通通都是在搞地面戰爭。

郭正亮直言，結果你的駐美代表在那邊講說，台灣不會發生戰爭？「你在講給誰聽？你自己都不一致！」然後再看邀請來台灣訪問的，哪一個不是最鷹派？這個世界上反中的最鷹派，一個一個來訪問台灣！共和黨的歐布萊恩、波頓，現在是英國的特拉斯，哪一個不是全世界最反中的鷹派？所以這讓蕭美琴怎麼做事？坦白講蕭美琴真的很可憐，她被交辦：妳一定要去跟外國人講，說台灣很安全，不然很多企業不知道怎麼辦。

「結果就在她講完之後，橋水基金，美國最大的私募基金，繼續賣台積電！這表示你講的話人家聽不下去！」郭正亮驚呼，所以這不是你賴清德、蕭美琴自己講一講可以自圓其說的事情，「因為吳釗燮就是全台灣最大的戰狼，你可以讓他改口一下吧？還有不要一天到晚準備城鎮戰嘛！」