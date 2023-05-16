一般人認為保全工作內容輕鬆，但只有做過的人最清楚優劣。有網友聽聞大樓保全月薪有四萬，比起超商店員、外送員忙碌程度，保全工作相對輕鬆，「怎麼可能這麼高薪？」，結果釣出業界人士透露，保全工時長、休假少，甚至得輪大夜班，月薪要突破4萬可不輕鬆。

一名網友在PTT八卦板發文表示，有看到新聞報導說大樓保全薪水四萬，認為保全工作只是坐在門口發呆，怎麼可能這麼高薪？對比便利商店打工時薪才160元，自己的朋友做外送一天拚下來才3千，如果保全有四萬也願意就去做，好奇「有人做大樓保全嗎？真的有四萬嗎？」

貼文引起眾人熱議，「豪宅都有啊，問題是輕鬆嗎，別幻想了」、「不是豪宅，一般大樓保全四萬，應該還要給公司抽一筆剩三萬出頭吧？」、「工時長休假少要輪班，沒破四萬說不過去」、「月休6日工時10小輪大夜，要破四萬不難」、「廠房保全夜班才爽，沒事爽玩手機，薪水也不錯」、「不少保全很屎，所以一堆人一直換，流動率很高」。

也有做保全的網友現身說法，表示保全工作並不輕鬆，「我自己就12小大夜啊，也才37K，南部發包5萬，保全實領大概35不到，不要以為公司那麼佛，其實抽得很兇」，也透露每個社區開價都不一樣，「A點開價低那可能只有32-35，B點條件多價錢也開較高，可能就有37-40，至於休假天數什麼的跟菜單上的圖案一樣，真的是僅供參考而已」。