旺旺攜手經典品牌黑面蔡楊桃汁，推出夏季冰品果凍多，吃法多元顛覆懷舊感。（宜蘭食品提供）

夏日炎熱即將來襲，許多飲品、冰品都推出新口味，這次旺旺攜手老牌《黑面蔡》合作，製作出創新吃法的「旺旺果凍多-黑面蔡楊桃口味」，推出《黑面蔡》最暢銷、極富經典味的楊桃汁口味，結合《旺旺果凍多》的特殊吃法「常溫是果凍、冷凍變冰沙」，用復古經典味道搶攻消費者味蕾，讓消費者在各大通路都能嚐的到懷念的經典風味。

旺旺集團宜蘭食品深耕台灣60年，是個家喻戶曉的食品品牌，而黑面蔡推出經典楊桃汁也近40年，可說是最經典兩大品牌首次合作，此次的飲品主角《旺旺果凍多-楊桃口味》不僅完美復刻這紅遍台灣40年的經典飲品-黑面蔡楊桃汁，更將其製成果凍多的創新吃法，每口都令人回味無窮，讓大人小孩的味蕾都能享受到這股酸甜鹹的清涼甘甜。不僅如此，包裝設計上也特別用心，完整復刻黑面蔡最經典的綠色瓶身外包裝，讓人感受懷舊味十足。

炎炎夏日嚐到經典楊桃冰的酸、甜、鹹，感到特別解渴又清涼，而旺旺果凍多特殊的兩種吃法「常溫當果凍、冷凍成冰沙」也讓這兩大經典品牌首款合作的商品顯得趣味又多元。即日起全台全聯福利中心、各大電商及區域連鎖超市皆可買得到，好康報報5／22-5／28加入全家便利商店店長群還能享獨家優惠價。